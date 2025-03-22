Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок
Newsweek: букмекеры оценили шансы Трампа избраться на III срок в 2028 г в 5 к 1
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция страны запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, пишет в субботу издание Newsweek со ссылкой на данные компании William Hill.
Согласно прогнозу букмекеров, Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая лишь действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы оцениваются в 5 к 2 (28,6%). На третьем месте оказался сын главы государства Дональд Трамп-младший (9 к 1).
Трамп неоднократно шутил о возможности своего избрания на третий президентский срок. Ранее его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом Бэннон трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число президентских сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Однако большинство экспертов не разделяет такую позицию.
"Отмена 22-й поправки является фантастикой. Для такого изменения необходимо подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет", – заявил Newsweek глава Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томас Гифт.
William Hill также отдельно оценивает вероятность отмены 22-й поправки до 2029 года в 5 к 2 (28,6%).
Трамп одержал победу на выборах 2024 года, став вторым в истории президентом США, избранным на второй срок после перерыва. На выборах он победил тогдашнего вице-президента Камалу Харрис, впервые выиграв не только по голосам выборщиков, но и по числу голосов избирателей.
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