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Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок - РИА Новости, 22.03.2025
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16:42 22.03.2025 (обновлено: 16:44 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tramp-2006676521.html
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок - РИА Новости, 22.03.2025
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок
Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:42:00+03:00
2025-03-22T16:44:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция страны запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, пишет в субботу издание Newsweek со ссылкой на данные компании William Hill. Согласно прогнозу букмекеров, Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая лишь действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы оцениваются в 5 к 2 (28,6%). На третьем месте оказался сын главы государства Дональд Трамп-младший (9 к 1). Трамп неоднократно шутил о возможности своего избрания на третий президентский срок. Ранее его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом Бэннон трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число президентских сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Однако большинство экспертов не разделяет такую позицию. "Отмена 22-й поправки является фантастикой. Для такого изменения необходимо подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет", – заявил Newsweek глава Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томас Гифт. William Hill также отдельно оценивает вероятность отмены 22-й поправки до 2029 года в 5 к 2 (28,6%). Трамп одержал победу на выборах 2024 года, став вторым в истории президентом США, избранным на второй срок после перерыва. На выборах он победил тогдашнего вице-президента Камалу Харрис, впервые выиграв не только по голосам выборщиков, но и по числу голосов избирателей.
https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001713880.html
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в мире, сша, дональд трамп, стив бэннон, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Камала Харрис
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок

Newsweek: букмекеры оценили шансы Трампа избраться на III срок в 2028 г в 5 к 1

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Американские букмекеры оценивают шансы президента США Дональда Трампа на избрание в 2028 году на третий срок в 5 к 1 (16,7%), несмотря на то, что конституция страны запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, пишет в субботу издание Newsweek со ссылкой на данные компании William Hill.
Согласно прогнозу букмекеров, Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая лишь действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы оцениваются в 5 к 2 (28,6%). На третьем месте оказался сын главы государства Дональд Трамп-младший (9 к 1).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США
4 марта, 08:00
Трамп неоднократно шутил о возможности своего избрания на третий президентский срок. Ранее его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом Бэннон трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число президентских сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Однако большинство экспертов не разделяет такую позицию.
"Отмена 22-й поправки является фантастикой. Для такого изменения необходимо подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет", – заявил Newsweek глава Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томас Гифт.
William Hill также отдельно оценивает вероятность отмены 22-й поправки до 2029 года в 5 к 2 (28,6%).
Трамп одержал победу на выборах 2024 года, став вторым в истории президентом США, избранным на второй срок после перерыва. На выборах он победил тогдашнего вице-президента Камалу Харрис, впервые выиграв не только по голосам выборщиков, но и по числу голосов избирателей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Более половины американцев считают, что Трамп пойдет на третий срок
26 февраля, 13:57
 
В миреСШАДональд ТрампСтив БэннонКамала Харрис
 
 
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