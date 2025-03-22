https://ria.ru/20250322/tramp-2006622140.html

СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю - РИА Новости, 22.03.2025

СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Делегация США примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной к проведению в Туркмении во второй... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T06:01:00+03:00

2025-03-22T06:01:00+03:00

2025-03-22T07:43:00+03:00

в мире

туркмения

сша

ашхабад

дональд трамп

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 22 мар – РИА Новости. Делегация США примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной к проведению в Туркмении во второй половине текущего года, сообщил президент Дональд Трамп. "Мы с нетерпением ждём возможности работать с вами и отправить делегацию в большой, красивый, белый город Ашхабад, чтобы представлять Соединённые Штаты на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю", – приводит официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан" слова Трампа, которые он написал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Навруза. По его словам, отношения США и Туркмении будут продвигаться вперёд к многочисленным будущим успехам. "Соединённые Штаты всегда будут оставаться твёрдым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана", – добавил Трамп.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006610152.html

туркмения

сша

ашхабад

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в мире, туркмения, сша, ашхабад, дональд трамп, сердар бердымухамедов , оон