https://ria.ru/20250322/tramp-2006622140.html
СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю
СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю
Делегация США примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной к проведению в Туркмении во второй... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:01:00+03:00
2025-03-22T06:01:00+03:00
2025-03-22T07:43:00+03:00
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АШХАБАД, 22 мар – РИА Новости. Делегация США примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной к проведению в Туркмении во второй половине текущего года, сообщил президент Дональд Трамп. "Мы с нетерпением ждём возможности работать с вами и отправить делегацию в большой, красивый, белый город Ашхабад, чтобы представлять Соединённые Штаты на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю", – приводит официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан" слова Трампа, которые он написал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Навруза. По его словам, отношения США и Туркмении будут продвигаться вперёд к многочисленным будущим успехам. "Соединённые Штаты всегда будут оставаться твёрдым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана", – добавил Трамп.
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в мире, туркмения, сша, ашхабад, дональд трамп, сердар бердымухамедов , оон
В мире, Туркмения, США, Ашхабад, Дональд Трамп, Сердар Бердымухамедов , ООН
СМИ: США примут участие в конференции ООН по странам без выхода к морю
"НТ": делегация США приедет на конференцию ООН по странам без выхода к морю