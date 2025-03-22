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Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов - РИА Новости, 22.03.2025
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05:21 22.03.2025 (обновлено: 05:29 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tramp-2006620686.html
Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов
Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов - РИА Новости, 22.03.2025
Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:21:00+03:00
2025-03-22T05:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена."Администрация президента пришла к выводу, что доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего", – говорится в релизе Белого дома. Всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Данное ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, таких как "Ежедневная сводка президента", а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество. В начале марта глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск к секретной информации бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html
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в мире, сша, камала харрис, хиллари клинтон, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп
Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов

Белый дом: Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена.
«
"Администрация президента пришла к выводу, что доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего", – говорится в релизе Белого дома.
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Всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Данное ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, таких как "Ежедневная сводка президента", а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество.
В начале марта глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск к секретной информации бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
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В миреСШАКамала ХаррисХиллари КлинтонДональд Трамп
 
 
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