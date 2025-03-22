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Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
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01:13 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/tramp-2006612337.html
Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине
Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня на... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:13:00+03:00
2025-03-22T01:13:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине.Журналисты поинтересовались у хозяина Белого дома, пытался ли он установить в разговоре с Путиным крайний срок, когда в конфликте на Украине должен быть установлен режим прекращения огня."Не крайний срок", — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, не пояснив, что имеется в виду.Он добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.Трамп также заявил, что в ходе разговора с ним Путин не отклонял предложение о введении режима прекращения огня. Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине."Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", — сказал он.При этом Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html
https://ria.ru/20250322/zelenskiy-2006611543.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Зеленский

Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине.
Журналисты поинтересовались у хозяина Белого дома, пытался ли он установить в разговоре с Путиным крайний срок, когда в конфликте на Украине должен быть установлен режим прекращения огня.
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"Не крайний срок", — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, не пояснив, что имеется в виду.
Он добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.
Трамп также заявил, что в ходе разговора с ним Путин не отклонял предложение о введении режима прекращения огня. Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.
"Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", — сказал он.
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При этом Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было.
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.
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При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
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