https://ria.ru/20250322/tramp-2006612337.html

Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине

Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025

Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня на... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T01:13:00+03:00

2025-03-22T01:13:00+03:00

2025-03-22T01:13:00+03:00

в мире

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дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине.Журналисты поинтересовались у хозяина Белого дома, пытался ли он установить в разговоре с Путиным крайний срок, когда в конфликте на Украине должен быть установлен режим прекращения огня."Не крайний срок", — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, не пояснив, что имеется в виду.Он добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.Трамп также заявил, что в ходе разговора с ним Путин не отклонял предложение о введении режима прекращения огня. Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине."Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", — сказал он.При этом Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html

https://ria.ru/20250322/zelenskiy-2006611543.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

https://ria.ru/20250321/tramp-2006540777.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир зеленский