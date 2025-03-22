Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине.
"Не крайний срок", — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, не пояснив, что имеется в виду.
Он добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.
Трамп также заявил, что в ходе разговора с ним Путин не отклонял предложение о введении режима прекращения огня. Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.
"Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", — сказал он.
При этом Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было.
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.