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Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп - РИА Новости, 22.03.2025
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01:06 22.03.2025 (обновлено: 02:43 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tramp-2006612104.html
Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп
Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп - РИА Новости, 22.03.2025
Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:06:00+03:00
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сша
дональд трамп
владимир путин
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. "Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было", - приводит пресс-пул слова американского лидера о санкциях против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп

Трамп: против России ввели санкций больше, чем против кого бы то ни было

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома.
"Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было", - приводит пресс-пул слова американского лидера о санкциях против РФ.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом
00:59
 
В миреРоссияМоскваСШАДональд ТрампВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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