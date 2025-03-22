https://ria.ru/20250322/tramp-2006612104.html

Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп

Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп - РИА Новости, 22.03.2025

Против России ввели санкций больше, чем против других стран, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T01:06:00+03:00

2025-03-22T01:06:00+03:00

2025-03-22T02:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что против России действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, передает пресс-пул Белого дома. "Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было", - приводит пресс-пул слова американского лидера о санкциях против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии