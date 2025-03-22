https://ria.ru/20250322/tramp-2006611953.html
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом - РИА Новости, 22.03.2025
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:59:00+03:00
2025-03-22T00:59:00+03:00
2025-03-22T01:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома. "Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении. Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине."Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.
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Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом
Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом