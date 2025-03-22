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Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 22.03.2025 (обновлено: 01:05 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tramp-2006611953.html
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом - РИА Новости, 22.03.2025
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:59:00+03:00
2025-03-22T01:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома. "Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении. Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине."Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006611107.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом

Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома.
"Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.
"Мы движемся вперед по России и Украине... возможно, мы сможем остановить этот марш смерти как можно скорее", - отметил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине
00:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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