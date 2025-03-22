https://ria.ru/20250322/tramp-2006611107.html

Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине

Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025

Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T00:48:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня в конфликте на Украине. В пятницу вечером по местному времени журналисты поинтересовались у американского президента в Белом доме, пытался ли он установить в разговоре с Путиным крайний срок, когда в конфликте на Украине должен быть установлен режим прекращения огня. "Не крайний срок", - ответил Трамп на вопрос представителей СМИ. Трамп добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.

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