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Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 22.03.2025 (обновлено: 00:49 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tramp-2006611107.html
Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине
Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня в конфликте на Украине. В пятницу вечером по местному времени журналисты поинтересовались у американского президента в Белом доме, пытался ли он установить в разговоре с Путиным крайний срок, когда в конфликте на Украине должен быть установлен режим прекращения огня. "Не крайний срок", - ответил Трамп на вопрос представителей СМИ. Трамп добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп не обсуждал с Путиным срок начала режима прекращения огня на Украине

Трамп не обсуждал с Путиным срок для введения режима прекращения огня на Украине

© AP Photo / Carl CourtДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня в конфликте на Украине.
В пятницу вечером по местному времени журналисты поинтересовались у американского президента в Белом доме, пытался ли он установить в разговоре с Путиным крайний срок, когда в конфликте на Украине должен быть установлен режим прекращения огня.
"Не крайний срок", - ответил Трамп на вопрос представителей СМИ.
Трамп добавил, что тем не менее рассчитывает на введение режима прекращения огня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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