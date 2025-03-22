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Политолог назвал большую трагедию Украины - РИА Новости, 22.03.2025
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17:53 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/tragediya-2006685171.html
Политолог назвал большую трагедию Украины
Политолог назвал большую трагедию Украины - РИА Новости, 22.03.2025
Политолог назвал большую трагедию Украины
Большой трагедией Украины стало то, что ее государственность строилась с помощью врагов России, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:53:00+03:00
2025-03-22T17:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Большой трагедией Украины стало то, что ее государственность строилась с помощью врагов России, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. "Большая трагедия Украина в том, что там не могут сами ничего построить. Попытки создания некоего украинского государства делались с помощью врагов России. Итог всегда был один - рост национализма и неадекватность историческому времени и событиям, невозможность создания полноценного и самостоятельного государства", - сказал Батурин. По его словам, в итоге построение украинской государственности скатывалось к саморазрушительному национализму и русофобии.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006679353.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Политолог назвал большую трагедию Украины

Политолог Батурин: государственность Украины строилась с помощью врагов России

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Большой трагедией Украины стало то, что ее государственность строилась с помощью врагов России, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин.
"Большая трагедия Украина в том, что там не могут сами ничего построить. Попытки создания некоего украинского государства делались с помощью врагов России. Итог всегда был один - рост национализма и неадекватность историческому времени и событиям, невозможность создания полноценного и самостоятельного государства", - сказал Батурин.
По его словам, в итоге построение украинской государственности скатывалось к саморазрушительному национализму и русофобии.
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