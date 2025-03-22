Рейтинг@Mail.ru
Папе римскому предписали длительную терапию - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 22.03.2025 (обновлено: 21:25 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/terapiya-2006707624.html
Папе римскому предписали длительную терапию
Папе римскому предписали длительную терапию - РИА Новости, 22.03.2025
Папе римскому предписали длительную терапию
Папе Римскому Франциску, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, предписаны длительная терапия, заявил один из его лечащих врачей, глава РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:37:00+03:00
2025-03-22T21:25:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149463/14/1494631492_1548:1559:4480:3208_1920x0_80_0_0_588d9eeb228ee7aa3e4acd9148211d81.jpg
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папе Римскому Франциску, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, предписаны длительная терапия, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Папа будет выписан в состоянии, стабильном на протяжении двух недель. Со стороны команды врачей ему предписаны продолжение частичного фармакологического лечения, которое он будет принимать перорально в течение длительного времени. И очень важна рекомендация об отдыхе во время выздоровления в течение минимум двух месяцев", - сказал он на пресс-конференции в больнице.По словам Алфьери, понтифик после выписки не сможет сразу полностью вернуться к полноценной работе и встречам с большими группами людей."Папа не сможет немедленно возобновить работу с группами людей или выполнять важные обязательства, которые он, вероятно, сможет выполнить после того, как завершит предписанный курс выздоровления и будут зафиксированы ожидаемые клинические улучшения", - сказал врач.Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, за последнюю неделю состояние Папы быстро улучшилось, и если этот процесс продолжится, он сможет вернуться к работе в самые быстрые сроки. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни подчеркнул, что Франциск продолжал работу и в клинике."Папа очень рад выписке. Уже два-три дня он спрашивает, когда его отпустят" - сказал Карбоне.В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск приостановил вентиляцию легких ночью, то есть перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Ранее ватиканская пресс-служба сообщала об улучшении его состояния благодаря курсу дыхательной и двигательной физиотерапии.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149463/14/1494631492_1806:1311:4336:3208_1920x0_80_0_0_81abeb080495fe3abc1a71ce3e5411cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, папа римский
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Папа Римский
Папе римскому предписали длительную терапию

Папе римскому Франциску предписали длительную терапию и отдых

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папе Римскому Франциску, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, предписаны длительная терапия, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Вчера, 20:24
"Папа будет выписан в состоянии, стабильном на протяжении двух недель. Со стороны команды врачей ему предписаны продолжение частичного фармакологического лечения, которое он будет принимать перорально в течение длительного времени. И очень важна рекомендация об отдыхе во время выздоровления в течение минимум двух месяцев", - сказал он на пресс-конференции в больнице.
По словам Алфьери, понтифик после выписки не сможет сразу полностью вернуться к полноценной работе и встречам с большими группами людей.
"Папа не сможет немедленно возобновить работу с группами людей или выполнять важные обязательства, которые он, вероятно, сможет выполнить после того, как завершит предписанный курс выздоровления и будут зафиксированы ожидаемые клинические улучшения", - сказал врач.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Биография Папы Римского Франциска
7 марта, 11:28
Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, за последнюю неделю состояние Папы быстро улучшилось, и если этот процесс продолжится, он сможет вернуться к работе в самые быстрые сроки. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни подчеркнул, что Франциск продолжал работу и в клинике.
"Папа очень рад выписке. Уже два-три дня он спрашивает, когда его отпустят" - сказал Карбоне.
В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск приостановил вентиляцию легких ночью, то есть перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Ранее ватиканская пресс-служба сообщала об улучшении его состояния благодаря курсу дыхательной и двигательной физиотерапии.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Папе римскому придется восстанавливать речь, рассказал кардинал Фернандес
Вчера, 10:30
 
В миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканПапа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала