https://ria.ru/20250322/terapiya-2006707624.html
Папе римскому предписали длительную терапию
Папе римскому предписали длительную терапию - РИА Новости, 22.03.2025
Папе римскому предписали длительную терапию
Папе Римскому Франциску, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, предписаны длительная терапия, заявил один из его лечащих врачей, глава РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:37:00+03:00
2025-03-22T20:37:00+03:00
2025-03-22T21:25:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папе Римскому Франциску, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, предписаны длительная терапия, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Папа будет выписан в состоянии, стабильном на протяжении двух недель. Со стороны команды врачей ему предписаны продолжение частичного фармакологического лечения, которое он будет принимать перорально в течение длительного времени. И очень важна рекомендация об отдыхе во время выздоровления в течение минимум двух месяцев", - сказал он на пресс-конференции в больнице.По словам Алфьери, понтифик после выписки не сможет сразу полностью вернуться к полноценной работе и встречам с большими группами людей."Папа не сможет немедленно возобновить работу с группами людей или выполнять важные обязательства, которые он, вероятно, сможет выполнить после того, как завершит предписанный курс выздоровления и будут зафиксированы ожидаемые клинические улучшения", - сказал врач.Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, за последнюю неделю состояние Папы быстро улучшилось, и если этот процесс продолжится, он сможет вернуться к работе в самые быстрые сроки. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни подчеркнул, что Франциск продолжал работу и в клинике."Папа очень рад выписке. Уже два-три дня он спрашивает, когда его отпустят" - сказал Карбоне.В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск приостановил вентиляцию легких ночью, то есть перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Ранее ватиканская пресс-служба сообщала об улучшении его состояния благодаря курсу дыхательной и двигательной физиотерапии.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, папа римский
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Папа Римский
Папе римскому предписали длительную терапию
Папе римскому Франциску предписали длительную терапию и отдых
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папе Римскому Франциску, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, предписаны длительная терапия, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
Папу Римского Франциска
, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
"Папа будет выписан в состоянии, стабильном на протяжении двух недель. Со стороны команды врачей ему предписаны продолжение частичного фармакологического лечения, которое он будет принимать перорально в течение длительного времени. И очень важна рекомендация об отдыхе во время выздоровления в течение минимум двух месяцев", - сказал он на пресс-конференции в больнице.
По словам Алфьери, понтифик после выписки не сможет сразу полностью вернуться к полноценной работе и встречам с большими группами людей.
"Папа не сможет немедленно возобновить работу с группами людей или выполнять важные обязательства, которые он, вероятно, сможет выполнить после того, как завершит предписанный курс выздоровления и будут зафиксированы ожидаемые клинические улучшения", - сказал врач.
Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана
и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, за последнюю неделю состояние Папы быстро улучшилось, и если этот процесс продолжится, он сможет вернуться к работе в самые быстрые сроки. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни подчеркнул, что Франциск продолжал работу и в клинике.
"Папа очень рад выписке. Уже два-три дня он спрашивает, когда его отпустят" - сказал Карбоне.
В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск приостановил вентиляцию легких ночью, то есть перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Ранее ватиканская пресс-служба сообщала об улучшении его состояния благодаря курсу дыхательной и двигательной физиотерапии.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.