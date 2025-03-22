https://ria.ru/20250322/surkov-2006419110.html

Почему не дали Звезду Героя лучшему снайперу Великой Отечественной войны

Почему не дали Звезду Героя лучшему снайперу Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.03.2025

Почему не дали Звезду Героя лучшему снайперу Великой Отечественной войны

Михаил Сурков по праву считается самым результативным снайпером Великой Отечественной. Только по официальным данным он убил 702 немецких солдата, и это только... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:00:00+03:00

2025-03-22T09:00:00+03:00

2025-03-22T09:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

красноярский край

германия

донбасс

литературная газета

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Михаил Сурков по праву считается самым результативным снайпером Великой Отечественной. Только по официальным данным он убил 702 немецких солдата, и это только те потери врага, которые были подтверждены свидетелями.А сколько было случаев, когда жертв снайпера никто не видел, общий счёт наверняка мог составлять больше тысячи. О его подвигах писали в газетах, в 1942 году под руководством фронтового кинооператора Аркадия Левитана сняли фильм о фронтовых успехах советского воина.Тем не менее золотую Звезду Героя боец так и не получил.Охотник на гитлеровцевМихаил Сурков родился в 1921 году в маленьком селе Большая Салырь под Ачинском Красноярского края. С самого детства Михаил ходил на охоту вместе с отцом и дедом на лесную дичь, прекрасно стрелял, с легкостью попадал в глаз соболя, лисицы и белки, чтобы не испортить шкуру.Он умел почти бесшумно передвигаться по лесу и мог часами лежать в болоте, под дождем или в снегу в ожидании добычи, приобретенные навыки позже пригодились ему на фронте.Он говорил своим сослуживцам: "пойду охотиться на фашистов", не делая различия между врагами, напавшими на нашу страну, и дикими зверями.Уничтожил одного офицера и девятерых фашистовВоевать Михаил Сурков отправился практически сразу, как узнал о нападении Германии. Он попал в четвертую стрелковую дивизию, входившую в состав 12-й армии и оборонявшую Донбасс на линии Красный Лиман — Дебальцево.Командиры сразу заметили отличную стрельбу молодого бойца. В 1941 году Михаил прошел обучение в снайперской школе. После чего сразу вернулся на фронт, где проявил себя настоящим героем.Однажды ночью старшина Сурков в паре с другим снайпером — красноармейцем Шиченко увидели фашистов, строивших новые блиндажи.Бойцы обустроили боевую позицию, дождались, когда в одном месте соберётся как можно больше гитлеровцев, после чего начали стрелять. Первым сняли офицера, затем одного за другим стали уничтожать вражеских солдат. За несколько часов Сурков уничтожил одного офицера и девятерых фашистов, ранив одного немца, а Шиченко ликвидировал шестерых.Испортил немцам завтракВ другой раз Михаил подкрался к немецким блиндажам, зарылся в снег. На рассвете, когда врагам привезли продовольствие, Сурков, мягко говоря, подпортил им завтрак.Его выстрелы беспощадно настигали каждого, кто осмелился подойти к бакам за едой. В этот день Сурков убил 10 солдат неприятеля.Высококлассная стрельба Михаила поражала каждого — он мог попасть выстрелом в смотровую щель танка, ослепить водителя и выследить даже замаскированного противника.Благодаря своему опыту охотника, Сурков почти безошибочно вычислял все места маскировки немцев и хорошо знал почерк врага. Однажды Михаил вычислил немецкого снайпера по дыму от сигареты, которую тот решил закурить.Фильм о советском снайпереПостепенно счет уничтоженных гитлеровцев сибирским охотником стал равен 700. После этого к снайперу были направлены два кинооператора-документалиста, которые должны были запечатлеть работу Суркова, — одним из них был Аркадий Левитан, воспоминания которого были опубликованы в "Литературной газете" от 24 февраля 1971 года в статье "Кинокамера в атаке"."Дело это трудное: снайпер обнаруживается только при выстреле, в другое время засечь его практически невозможно. Значит, требовалось вызвать противника на выстрел. Михаил срезал на огороде тыкву, надел на неё каску и высунул над бруствером ложного окопчика, метрах в 400 от немцев. Со стороны врага эта тыква с каской „читалась“ как голова солдата. Потом Сурков переполз в другой окоп, метрах в 40 от ложного, сделал выстрел и стал наблюдать. Очень скоро по тыкве стали бить — вначале это были винтовочные выстрелы, потом ударил миномёт. Во время перестрелки Михаил и обнаружил снайпера противника. В тот день он убил своего 702-го врага".Так и не получил звание ГерояСурков был несколько раз представлен на звание Герой Советского Союза, но так и не получил его. Возможно, это было вызвано резким характером Суркова, который не боялся говорить правду начальству.Последнюю награду — орден Красной Звезды — Михаил получил за уничтожение 7 гитлеровцев снайперским огнем и ещё 3-х немцев ликвидировал собственноручно кинжалом, но в итоговый снайперский счет эти трое не включены.В 1943 году, уже после седьмого ранения! Михаил Сурков был отправлен в госпиталь, откуда его комиссовали по состоянию здоровья.Герой вернулся на свою родину в село Большая Салырь в звании младшего лейтенанта, где земляки с радостью его встретили и избрали председателем сельсовета.После войны жил достаточно скромно и небогато, несмотря на фронтовую славу.И все же война настигла героя, тяжелые ранения не прошли даром, знаменитый снайпер скончался в 32 года. Для всех нас он остался в памяти образцом мужества и героизма советского солдата, простого парня-охотника, вставшего с винтовкой в руках на защиту своей Родины.

красноярский край

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красноярский край, германия, донбасс, литературная газета