https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html

Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны

Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны - РИА Новости, 22.03.2025

Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны

Второй западный окружной суд признал законным условный приговор, назначенный экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ Валерию... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:17:00+03:00

2025-03-22T17:17:00+03:00

2025-03-22T17:17:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Второй западный окружной суд признал законным условный приговор, назначенный экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ Валерию Майбороде по делу об особо крупном мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Как установил суд, Майборода совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество - земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности Минобороны России. Экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, подложный межевой план, а также давал указания своему подчиненному подписывать такие документы, скрывая от вышестоящего командования обстоятельства преступных действий. Майборода полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Приговор был обжалован прокуратурой ввиду его чрезмерной мягкости, однако апелляционный суд решил, что он является соразмерным содеянному и справедливым. Апелляционное представление гособвинителя было отклонено.

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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия