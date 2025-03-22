Рейтинг@Mail.ru
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны - РИА Новости, 22.03.2025
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны
Второй западный окружной суд признал законным условный приговор, назначенный экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ Валерию... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:17:00+03:00
2025-03-22T17:17:00+03:00
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Второй западный окружной суд признал законным условный приговор, назначенный экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ Валерию Майбороде по делу об особо крупном мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Как установил суд, Майборода совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество - земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности Минобороны России. Экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, подложный межевой план, а также давал указания своему подчиненному подписывать такие документы, скрывая от вышестоящего командования обстоятельства преступных действий. Майборода полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Приговор был обжалован прокуратурой ввиду его чрезмерной мягкости, однако апелляционный суд решил, что он является соразмерным содеянному и справедливым. Апелляционное представление гособвинителя было отклонено.
https://ria.ru/20250317/figurant-2005410043.html
https://ria.ru/20241129/ovchinnikov-1986490887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны

Суд узаконил условный срок фигуранту дела Майбороде о хищении у Минобороны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Второй западный окружной суд признал законным условный приговор, назначенный экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ Валерию Майбороде по делу об особо крупном мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Как установил суд, Майборода совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество - земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности Минобороны России.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны считает, что его оговорили
17 марта, 06:39
Экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, подложный межевой план, а также давал указания своему подчиненному подписывать такие документы, скрывая от вышестоящего командования обстоятельства преступных действий.
Майборода полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.
Приговор был обжалован прокуратурой ввиду его чрезмерной мягкости, однако апелляционный суд решил, что он является соразмерным содеянному и справедливым. Апелляционное представление гособвинителя было отклонено.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны
29 ноября 2024, 16:24
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала