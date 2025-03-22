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Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым - РИА Новости, 22.03.2025
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16:41 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sud-2006676328.html
Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым
Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым - РИА Новости, 22.03.2025
Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым
Дорогомиловский районный суд Москвы отказал отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в снятии с него административного надзора, который предполагает... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:41:00+03:00
2025-03-22T16:41:00+03:00
происшествия
москва
владимир квачков
анатолий чубайс
главное разведывательное управление рф
московский городской суд
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы отказал отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в снятии с него административного надзора, который предполагает обязательную явку в ОВД по месту жительства или пребывания, а также запрет на посещение и участие в массовых мероприятиях, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за Квачковым. Из материалов дела следует, что административный надзор за Квачковым установлен до 19 февраля 2027 года, а до этого времени он обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания два раза в месяц, ему также запрещено посещать и принимать участие в массовых мероприятиях. Квачков подал апелляцию на решение суда, ссылаясь на нарушение норм процессуального и материального прав. Суд же решил, что на установление за отставным полковником ГРУ административного надзора имеет предусмотренные законом основания. "Решение Дорогомиловского районного суда от 5 июля 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворить", - следует из документов. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
https://ria.ru/20250321/putin-2006441986.html
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происшествия, москва, владимир квачков, анатолий чубайс, главное разведывательное управление рф, московский городской суд, россия
Происшествия, Москва, Владимир Квачков, Анатолий Чубайс, Главное разведывательное управление РФ, Московский городской суд, Россия
Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым

Суд в Москве оставил в силе надзор за отставным полковником ГРУ Квачковым

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкОтставной полковник ГРУ Владимир Квачков
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы отказал отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в снятии с него административного надзора, который предполагает обязательную явку в ОВД по месту жительства или пребывания, а также запрет на посещение и участие в массовых мероприятиях, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за Квачковым.
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Из материалов дела следует, что административный надзор за Квачковым установлен до 19 февраля 2027 года, а до этого времени он обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания два раза в месяц, ему также запрещено посещать и принимать участие в массовых мероприятиях.
Квачков подал апелляцию на решение суда, ссылаясь на нарушение норм процессуального и материального прав.
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Суд же решил, что на установление за отставным полковником ГРУ административного надзора имеет предусмотренные законом основания.
"Решение Дорогомиловского районного суда от 5 июля 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворить", - следует из документов.
Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
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