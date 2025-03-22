https://ria.ru/20250322/sud-2006676328.html

Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым

Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым - РИА Новости, 22.03.2025

Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым

Дорогомиловский районный суд Москвы отказал отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в снятии с него административного надзора, который предполагает... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:41:00+03:00

2025-03-22T16:41:00+03:00

2025-03-22T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы отказал отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в снятии с него административного надзора, который предполагает обязательную явку в ОВД по месту жительства или пребывания, а также запрет на посещение и участие в массовых мероприятиях, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за Квачковым. Из материалов дела следует, что административный надзор за Квачковым установлен до 19 февраля 2027 года, а до этого времени он обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания два раза в месяц, ему также запрещено посещать и принимать участие в массовых мероприятиях. Квачков подал апелляцию на решение суда, ссылаясь на нарушение норм процессуального и материального прав. Суд же решил, что на установление за отставным полковником ГРУ административного надзора имеет предусмотренные законом основания. "Решение Дорогомиловского районного суда от 5 июля 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворить", - следует из документов. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

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происшествия, москва, владимир квачков, анатолий чубайс, главное разведывательное управление рф, московский городской суд, россия