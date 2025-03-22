https://ria.ru/20250322/sud-2006674082.html
Суд назначил дату начала слушаний по делу зампреда "Яблока"
Суд назначил дату начала слушаний по делу зампреда "Яблока" - РИА Новости, 22.03.2025
Суд назначил дату начала слушаний по делу зампреда "Яблока"
Мировой судья судебного участка №38 Пскова 28 марта начнет слушания по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:25:00+03:00
2025-03-22T16:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №38 Пскова 28 марта начнет слушания по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из материалов на сайте мировых судов Псковской области. "Слушания по делу. Дата начала 28.03.2025 15.00", – сообщается в карточке дела. Ранее в середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом. В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами – по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985326823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, россия, псков, лев шлосберг, яблоко
Происшествия, Псковская область, Россия, Псков, Лев Шлосберг, Яблоко
Суд назначил дату начала слушаний по делу зампреда "Яблока"
Суд в Пскове 28 марта начнет слушания по делу зампреда "Яблока" Шлосберга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №38 Пскова 28 марта начнет слушания по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из материалов на сайте мировых судов Псковской области.
«
"Слушания по делу. Дата начала 28.03.2025 15.00", – сообщается в карточке дела.
Ранее в середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами – по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов