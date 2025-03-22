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Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины - РИА Новости, 22.03.2025
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13:48 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sud-2006656632.html
Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины
Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины - РИА Новости, 22.03.2025
Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины
Винницкий окружной административный суд отменил запрет на выезд экс-президенту Украины и депутату Верховной рады Петру Порошенко*, решение пограничников... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:48:00+03:00
2025-03-22T13:48:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
игорь коломойский
верховная рада украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Винницкий окружной административный суд отменил запрет на выезд экс-президенту Украины и депутату Верховной рады Петру Порошенко*, решение пограничников признано незаконным, сообщает украинский телеканал "Прямой" со ссылкой на адвоката парламентария. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Винницкий окружной админсуд отменил решение пограничников об отказе Петру Порошенко* в пересечении границы, сообщил его адвокат Игорь Головань", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, судебный процесс признал незаконным запрет на выезд Порошенко* и подтвердил, что контроль за его выездом осуществляется на уровне руководства госпогранслужбы Украины, а приказы по его пропуску "отдаются в ручном режиме". Кроме того, адвокат утверждает, что окончательное решение принимается лично Зеленским. Порошенко в феврале сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250318/poroshenko-2005726245.html
https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь
Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины

Суд признал незаконным запрет на выезд Порошенко с Украины

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Петр Порошенко*
Президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Винницкий окружной административный суд отменил запрет на выезд экс-президенту Украины и депутату Верховной рады Петру Порошенко*, решение пограничников признано незаконным, сообщает украинский телеканал "Прямой" со ссылкой на адвоката парламентария.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре
18 марта, 15:11
"Винницкий окружной админсуд отменил решение пограничников об отказе Петру Порошенко* в пересечении границы, сообщил его адвокат Игорь Головань", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, судебный процесс признал незаконным запрет на выезд Порошенко* и подтвердил, что контроль за его выездом осуществляется на уровне руководства госпогранслужбы Украины, а приказы по его пропуску "отдаются в ручном режиме". Кроме того, адвокат утверждает, что окончательное решение принимается лично Зеленским.
Порошенко в феврале сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
СМИ: Порошенко* вывел с Украины более 48 миллионов долларов
5 марта, 21:18
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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