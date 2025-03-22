https://ria.ru/20250322/sud-2006656632.html

Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины

Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины - РИА Новости, 22.03.2025

Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины

Винницкий окружной административный суд отменил запрет на выезд экс-президенту Украины и депутату Верховной рады Петру Порошенко*, решение пограничников... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:48:00+03:00

2025-03-22T13:48:00+03:00

2025-03-22T13:48:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

игорь коломойский

верховная рада украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оппозиционная платформа - за жизнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150197/60/1501976031_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_94376a61cc8d07039bf112334c07067d.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Винницкий окружной административный суд отменил запрет на выезд экс-президенту Украины и депутату Верховной рады Петру Порошенко*, решение пограничников признано незаконным, сообщает украинский телеканал "Прямой" со ссылкой на адвоката парламентария. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Винницкий окружной админсуд отменил решение пограничников об отказе Петру Порошенко* в пересечении границы, сообщил его адвокат Игорь Головань", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, судебный процесс признал незаконным запрет на выезд Порошенко* и подтвердил, что контроль за его выездом осуществляется на уровне руководства госпогранслужбы Украины, а приказы по его пропуску "отдаются в ручном режиме". Кроме того, адвокат утверждает, что окончательное решение принимается лично Зеленским. Порошенко в феврале сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250318/poroshenko-2005726245.html

https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь