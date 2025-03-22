https://ria.ru/20250322/strelba-2006695578.html

Число погибших при стрельбе в Лас-Крусесе возросло до трех

Число погибших при стрельбе в Лас-Крусесе возросло до трех - РИА Новости, 22.03.2025

Число погибших при стрельбе в Лас-Крусесе возросло до трех

Число погибших в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, возросло до трех, по меньшей мере 16 человек получили ранения, сообщает РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:26:00+03:00

2025-03-22T19:26:00+03:00

2025-03-22T19:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, возросло до трех, по меньшей мере 16 человек получили ранения, сообщает газета New York Times со ссылкой на исполняющую обязанности мэра города Джохану Бенкомо. Ранее местное отделение телеканала CBS сообщило, что по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили огнестрельные ранения. "Три человека погибли и по меньшей мере 16 пострадали в ходе стрельбы в парке... в Лас-Крусесе, Нью-Мексико", - пишет издание. Газета сообщает со ссылкой на очевидцев, что стрельба произошла во время ежемесячной встречи владельцев спортивных автомобилей, на которой присутствовало около двухсот человек. По словам очевидцев, перед началом стрельбы между некоторыми из посетителей произошла ссора. По данным издания, полиция еще не установила подозреваемых и их возможные мотивы.

https://ria.ru/20250320/strelba-2006235100.html

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