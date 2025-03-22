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В Ставрополе начали проверку после пожара в здании союза ветеранов - РИА Новости, 22.03.2025
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15:38 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/stavropole-2006667056.html
В Ставрополе начали проверку после пожара в здании союза ветеранов
В Ставрополе начали проверку после пожара в здании союза ветеранов - РИА Новости, 22.03.2025
В Ставрополе начали проверку после пожара в здании союза ветеранов
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании союза ветеранов боевых действий Ставрополья, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:38:00+03:00
2025-03-22T15:38:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
россия
пожар
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании союза ветеранов боевых действий Ставрополья, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратурой организована проверка по факту пожара в здании союза ветеранов боевых действий. Установлено, что в ночь с 21 на 22 марта 2025 года в здании № 49 на проспекте Октябрьской Революции города Ставрополя произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара явился поджег", - говорится в сообщении. Глава города Ставрополь Иван Ульянченко ранее сообщал, что краевой союз ветеранов горел в субботу ночью на Ставрополье, предположительно, это был поджег, пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ликвидации было задействовано 7 техники и 25 человек.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, россия, пожар, ставрополь
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край, Россия, Пожар, Ставрополь
В Ставрополе начали проверку после пожара в здании союза ветеранов

Прокуратура начала проверку после пожара в здании союза ветеранов в Ставрополе

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании союза ветеранов боевых действий Ставрополья, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратурой организована проверка по факту пожара в здании союза ветеранов боевых действий. Установлено, что в ночь с 21 на 22 марта 2025 года в здании № 49 на проспекте Октябрьской Революции города Ставрополя произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара явился поджег", - говорится в сообщении.
Глава города Ставрополь Иван Ульянченко ранее сообщал, что краевой союз ветеранов горел в субботу ночью на Ставрополье, предположительно, это был поджег, пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ликвидации было задействовано 7 техники и 25 человек.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайРоссияПожарСтаврополь
 
 
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