https://ria.ru/20250322/stavropol-2006643588.html

В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов

В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов - РИА Новости, 22.03.2025

В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов

Пожар произошел ночью в здании ставропольского краевого Союза ветеранов боевых действий, в произошедшем разбираются правоохранители, пострадавших нет, сообщил в РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:39:00+03:00

2025-03-22T11:39:00+03:00

2025-03-22T11:39:00+03:00

происшествия

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Пожар произошел ночью в здании ставропольского краевого Союза ветеранов боевых действий, в произошедшем разбираются правоохранители, пострадавших нет, сообщил в субботу глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью в Ставрополе горело помещение, где располагается краевой Союз ветеранов боевых действий в горячих точках, на проспекте Октябрьской революции. Пострадавших нет. Предположительно, это был поджог. Виновные обязательно будут установлены и наказаны, правоохранительные органы уже работают", – сообщил Ульянченко. В тушении огня были задействованы 25 человек и семь единиц техники, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. "Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 49, 25 квадратных метров. Без погибших и пострадавших, В 3.33 - полная ликвидация. Всего было задействовано семь единиц техники и 25 человек", – сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006587562.html

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006603873.html

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)