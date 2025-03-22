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В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов - РИА Новости, 22.03.2025
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11:39 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/stavropol-2006643588.html
В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов
В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов - РИА Новости, 22.03.2025
В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов
Пожар произошел ночью в здании ставропольского краевого Союза ветеранов боевых действий, в произошедшем разбираются правоохранители, пострадавших нет, сообщил в РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:39:00+03:00
2025-03-22T11:39:00+03:00
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Пожар произошел ночью в здании ставропольского краевого Союза ветеранов боевых действий, в произошедшем разбираются правоохранители, пострадавших нет, сообщил в субботу глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью в Ставрополе горело помещение, где располагается краевой Союз ветеранов боевых действий в горячих точках, на проспекте Октябрьской революции. Пострадавших нет. Предположительно, это был поджог. Виновные обязательно будут установлены и наказаны, правоохранительные органы уже работают", – сообщил Ульянченко. В тушении огня были задействованы 25 человек и семь единиц техники, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. "Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 49, 25 квадратных метров. Без погибших и пострадавших, В 3.33 - полная ликвидация. Всего было задействовано семь единиц техники и 25 человек", – сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006587562.html
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происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе загорелось здание краевого союза ветеранов

В Ставрополе загорелось здание краевого Союза ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Пожар произошел ночью в здании ставропольского краевого Союза ветеранов боевых действий, в произошедшем разбираются правоохранители, пострадавших нет, сообщил в субботу глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью в Ставрополе горело помещение, где располагается краевой Союз ветеранов боевых действий в горячих точках, на проспекте Октябрьской революции. Пострадавших нет. Предположительно, это был поджог. Виновные обязательно будут установлены и наказаны, правоохранительные органы уже работают", – сообщил Ульянченко.
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В тушении огня были задействованы 25 человек и семь единиц техники, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.
"Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 49, 25 квадратных метров. Без погибших и пострадавших, В 3.33 - полная ликвидация. Всего было задействовано семь единиц техники и 25 человек", – сказали в ведомстве.
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ПроисшествияСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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