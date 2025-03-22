Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/starmer-2006715123.html
В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера
В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера - РИА Новости, 22.03.2025
В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера
Лондон не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьером Киром Стармером объеме, пишет британский... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:34:00+03:00
2025-03-22T21:34:00+03:00
в мире
украина
россия
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Лондон не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьером Киром Стармером объеме, пишет британский портал Unherd."Энтузиазм премьер-министра (Стармера. — Прим. ред.) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта", — говорится в публикации.По данным издания, Британия на данный момент не имеет возможности эффективно задействовать свои ресурсы — ни на воде, ни в воздухе.Хотя НАТО всегда полагалась на воздушную мощь, продолжает автор, ситуация на Украине была бы другой: до сих пор неясно, готовы ли европейские летчики вступить в бой с ВКС России в случае необходимости.Королевский флот тоже не может стать преимуществом из-за технического состояния британских кораблей, которые находятся либо на обслуживании, либо на длительном ремонте, отмечает UnHerd.Единственный вариант, на который может рассчитывать Стармер и "коалиция желающих", кроме громких заявлений, — это патрулирование воздушного пространства на самолетах, которых у Лондона в достаточном количестве нет, констатирует издание."Таким образом, Стармеру просто нужно убедиться, что Британия, у которой в настоящее время нет самолетов, запланированных для ее собственных авианосцев, может внести реальный вклад", — иронизирует автор материала.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и британский премьер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250320/britaniya-2006104893.html
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006343235.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, кир стармер, нато
В мире, Украина, Россия, Кир Стармер, НАТО
В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера

Unherd: Стармер не в состоянии предоставить Украине обещанную помощь

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Лондон не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьером Киром Стармером объеме, пишет британский портал Unherd.
"Энтузиазм премьер-министра (Стармера. — Прим. ред.) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта", — говорится в публикации.
Британская подводная лодка HMS Astute - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России
20 марта, 06:49
По данным издания, Британия на данный момент не имеет возможности эффективно задействовать свои ресурсы — ни на воде, ни в воздухе.
Хотя НАТО всегда полагалась на воздушную мощь, продолжает автор, ситуация на Украине была бы другой: до сих пор неясно, готовы ли европейские летчики вступить в бой с ВКС России в случае необходимости.
Королевский флот тоже не может стать преимуществом из-за технического состояния британских кораблей, которые находятся либо на обслуживании, либо на длительном ремонте, отмечает UnHerd.
Атомная подводная лодка HMS Agamemnon, оснащенная ракетами Trident - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России
21 марта, 04:18
Единственный вариант, на который может рассчитывать Стармер и "коалиция желающих", кроме громких заявлений, — это патрулирование воздушного пространства на самолетах, которых у Лондона в достаточном количестве нет, констатирует издание.
«
"Таким образом, Стармеру просто нужно убедиться, что Британия, у которой в настоящее время нет самолетов, запланированных для ее собственных авианосцев, может внести реальный вклад", — иронизирует автор материала.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и британский премьер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине
21 марта, 01:09
 
В миреУкраинаРоссияКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала