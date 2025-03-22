В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера
Unherd: Стармер не в состоянии предоставить Украине обещанную помощь
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Лондон не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьером Киром Стармером объеме, пишет британский портал Unherd.
"Энтузиазм премьер-министра (Стармера. — Прим. ред.) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта", — говорится в публикации.
По данным издания, Британия на данный момент не имеет возможности эффективно задействовать свои ресурсы — ни на воде, ни в воздухе.
Королевский флот тоже не может стать преимуществом из-за технического состояния британских кораблей, которые находятся либо на обслуживании, либо на длительном ремонте, отмечает UnHerd.
Единственный вариант, на который может рассчитывать Стармер и "коалиция желающих", кроме громких заявлений, — это патрулирование воздушного пространства на самолетах, которых у Лондона в достаточном количестве нет, констатирует издание.
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"Таким образом, Стармеру просто нужно убедиться, что Британия, у которой в настоящее время нет самолетов, запланированных для ее собственных авианосцев, может внести реальный вклад", — иронизирует автор материала.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и британский премьер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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