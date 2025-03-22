https://ria.ru/20250322/starmer-2006715123.html

В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера

В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера - РИА Новости, 22.03.2025

В Британии раскрыли Украине страшный секрет Стармера

Лондон не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьером Киром Стармером объеме, пишет британский... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:34:00+03:00

2025-03-22T21:34:00+03:00

2025-03-22T21:34:00+03:00

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МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Лондон не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьером Киром Стармером объеме, пишет британский портал Unherd."Энтузиазм премьер-министра (Стармера. — Прим. ред.) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта", — говорится в публикации.По данным издания, Британия на данный момент не имеет возможности эффективно задействовать свои ресурсы — ни на воде, ни в воздухе.Хотя НАТО всегда полагалась на воздушную мощь, продолжает автор, ситуация на Украине была бы другой: до сих пор неясно, готовы ли европейские летчики вступить в бой с ВКС России в случае необходимости.Королевский флот тоже не может стать преимуществом из-за технического состояния британских кораблей, которые находятся либо на обслуживании, либо на длительном ремонте, отмечает UnHerd.Единственный вариант, на который может рассчитывать Стармер и "коалиция желающих", кроме громких заявлений, — это патрулирование воздушного пространства на самолетах, которых у Лондона в достаточном количестве нет, констатирует издание."Таким образом, Стармеру просто нужно убедиться, что Британия, у которой в настоящее время нет самолетов, запланированных для ее собственных авианосцев, может внести реальный вклад", — иронизирует автор материала.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон и британский премьер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250320/britaniya-2006104893.html

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html

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в мире, украина, россия, кир стармер, нато