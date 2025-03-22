https://ria.ru/20250322/starmer-2006566686.html

Стармер прописал Путину "успокоительное", но выпить его придется самому

Стармер прописал Путину "успокоительное", но выпить его придется самому - РИА Новости, 22.03.2025

Стармер прописал Путину "успокоительное", но выпить его придется самому

Пока лидеры стран Евросоюза ругаются по поводу плана перевооружения Европы и дополнительной военной помощи Киеву, британский премьер Стармер не тратит время зря РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:00:00+03:00

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Пока лидеры стран Евросоюза ругаются по поводу плана перевооружения Европы и дополнительной военной помощи Киеву, британский премьер Стармер не тратит время зря — он уже готовится к размещению своих военных на Украине. Это в Брюсселе могут спорить о том, возможна ли милитаризация без США и НАТО (итальянский премьер Мелони назвала эту идею "наивностью или безумием") и даже ставить под сомнение такую атлантическую аксиому, как наличие у России планов нападения на страны Евросоюза и НАТО (испанский премьер Санчес сообщил, что не боится российского вторжения — конечно, хорошо ему за Пиренеями надеяться на доблестных польских, ну в крайнем случае французских солдат), а в Лондоне готовы к быстрым и решительным действиям.Уже привели в боеготовность спецназ, чтобы было кого высаживать на Украине в подходящий момент. Собрали "коалицию желающих" участвовать в десанте "для сдерживания России" и "защите мирного соглашения" — и строго указали Москве на то, что у нее нет права вето на отправку европейских "сил безопасности", они же "успокоительные силы".А эта отправка состоится сразу же после заключения соглашения о перемирии. Как заявил в четверг Стармер: "Мы надеемся, что соглашение будет заключено, но я точно знаю, что если это произойдет, то время для планирования наступает уже сейчас. А не после того, как соглашение будет достигнуто".Действительно, надо же подготовиться заранее, чтобы потом высадить 30-тысячный корпус (из которых тысяч 20 британцев) с авиационной поддержкой. Есть, правда, проблема в американских гарантиях поддержки европейских войск — ее не собираются предоставлять, но в Лондоне делают вид, что верят в то, что она будет. Ведь если "коалиция желающих" все подготовит, не смогут же американцы отказать в гарантиях безопасности? Тем более что британцы уже готовы сместить приоритеты с земли на воздух и море — приоритетом коалиции теперь называют безопасность воздушного пространства Украины и ее доступа в международные воды. Но вообще-то у коалиции пять направлений — в четверг Стармер заявил, что военное планирование ведется по поводу сухопутного, морского, воздушного направлений, охраны границ и восстановления Украины (в том числе возможностей ее ВПК). То есть получается, что коалиция во главе с британцами берет на себя полноценное обеспечение безопасности Украины? Да, конечно. Вопрос только в том, как это стыкуется с американо-российскими переговорами о перемирии.Ответ прост: никак не стыкуется. Наоборот, сама идея ввода "сил безопасности" делает невозможными даже переговоры о временном прекращении огня. Причем это касается идеи десанта в любом возможном исполнении.Если американцы все-таки предоставляют гарантии британско-европейскому корпусу (то есть "мы, британцы, гарантируем безопасность Украине, а вы гарантируете ее нам на территории Украины"), то тем самым они просто ставят крест на любых попытках достичь перемирия. Если американцы готовы защищать будущие европейские войска на Украине, значит, Россия не прекращает боевые действия — чтобы не дать европейцам шанс воспользоваться перемирием и быстро развернуть свои "успокоительные силы". В итоге никаких европейцев на Украине не будет, но и перемирия тоже.При втором варианте, когда европейцы настаивают на своей готовности и способности отправить "силы безопасности" без американской поддержки, Трамп все равно оказывается перед выбором. Путин — как и большинство серьезных отечественных и западных аналитиков — может не верить в способность британской коалиции бросить вызов Трампу и действительно высадиться на Украине (то есть поставить ситуацию на грань прямого столкновения и полномасштабной войны с Россией), может относиться к заявлениям Стармера и Макрона как к блефу. Но президент России не имеет права в этой ситуации полагаться только на собственный опыт и ощущения — ему нужны будут стопроцентные гарантии.То есть для реального продвижения к заключению перемирия (по сути, с Трампом, а не с Зеленским) Москва потребует железобетонных обязательств не вводить во время его действия никакие западные силы на Украину — и это обязательство должно быть дано и континентальными европейцами, и Британией, и, самое главное, фактически Трампом. В противном случае никакого соглашения о перемирии не будет, то есть и при этом варианте Трампу, который серьезно настроен на достижение соглашения с Путиным, придется заставить европейцев признать реальность: ни шагу на Украину без американского одобрения.Так что сама по себе идея "успокоительных сил" очень продуктивна, вот только применять их придется не Стармеру в отношении России, а Трампу к блефующим англосаксонским братьям.

https://ria.ru/20250321/britaniya-2006563420.html

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аналитика, нато, украина, россия, лондон, евросоюз, кир стармер, европа