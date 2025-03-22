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Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2025
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23:56 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ssha-2006725848.html
Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg
Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2025
Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg
Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:56:00+03:00
2025-03-22T23:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники и поступившие в его распоряжение документы. По его информации, речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии минфина США от ноября 2022 года, которая официально разрешала Chevron ограниченные финоперации в Венесуэле - но прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Однако, как стало известно Блумберг, это дополнение позволило компании совершать такие выплаты, якобы "необходимые для продолжения бизнеса" в стране. Согласно документам, Chevron в 2023 году задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. Тогда конгрессмен-республиканец Мария Эльвира Саласар призвала немедленно отозвать лицензию компании, назвав действия администрации Байдена неприемлемыми. После прихода к власти Дональда Трампа соглашение было аннулировано, а компания Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней. В минфине США отказались от комментариев агентству по данной тематике. В Chevron на запрос агентства заявили, что "всегда действуют в соответствии с законодательством и санкционными требованиями США". Как отмечает Блумберг, Chevron осталась единственной крупной американской нефтяной компанией, сохранившей активы в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе в 2000-х. В 2022 году администрация Байдена разрешила компании возобновить добычу в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы, однако, по мнению Вашингтона, тот впоследствии "отказался от своих обязательств", якобы не допустил главного оппонента к выборам и объявил себя их победителем.
https://ria.ru/20250322/ssha-2006613627.html
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цены на нефть, венесуэла, сша, вашингтон (штат), джо байден, николас мадуро, дональд трамп, chevron , pdvsa
Цены на нефть, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Chevron , PDVSA
Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg

Bloomberg: Chevron при Байдене перевела в Венесуэлу сотни миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники и поступившие в его распоряжение документы.
По его информации, речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии минфина США от ноября 2022 года, которая официально разрешала Chevron ограниченные финоперации в Венесуэле - но прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Однако, как стало известно Блумберг, это дополнение позволило компании совершать такие выплаты, якобы "необходимые для продолжения бизнеса" в стране.
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Согласно документам, Chevron в 2023 году задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. Тогда конгрессмен-республиканец Мария Эльвира Саласар призвала немедленно отозвать лицензию компании, назвав действия администрации Байдена неприемлемыми.
После прихода к власти Дональда Трампа соглашение было аннулировано, а компания Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней.
В минфине США отказались от комментариев агентству по данной тематике. В Chevron на запрос агентства заявили, что "всегда действуют в соответствии с законодательством и санкционными требованиями США".
Как отмечает Блумберг, Chevron осталась единственной крупной американской нефтяной компанией, сохранившей активы в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе в 2000-х. В 2022 году администрация Байдена разрешила компании возобновить добычу в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы, однако, по мнению Вашингтона, тот впоследствии "отказался от своих обязательств", якобы не допустил главного оппонента к выборам и объявил себя их победителем.
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Цены на нефтьВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Джо БайденНиколас МадуроДональд ТрампChevronPDVSA
 
 
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