Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg
Bloomberg: Chevron при Байдене перевела в Венесуэлу сотни миллионов долларов
Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники и поступившие в его распоряжение документы.
По его информации, речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии минфина США от ноября 2022 года, которая официально разрешала Chevron ограниченные финоперации в Венесуэле - но прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Однако, как стало известно Блумберг, это дополнение позволило компании совершать такие выплаты, якобы "необходимые для продолжения бизнеса" в стране.
Согласно документам, Chevron в 2023 году задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. Тогда конгрессмен-республиканец Мария Эльвира Саласар призвала немедленно отозвать лицензию компании, назвав действия администрации Байдена неприемлемыми.
После прихода к власти Дональда Трампа соглашение было аннулировано, а компания Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней.
В минфине США отказались от комментариев агентству по данной тематике. В Chevron на запрос агентства заявили, что "всегда действуют в соответствии с законодательством и санкционными требованиями США".
Как отмечает Блумберг, Chevron осталась единственной крупной американской нефтяной компанией, сохранившей активы в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе в 2000-х. В 2022 году администрация Байдена разрешила компании возобновить добычу в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы, однако, по мнению Вашингтона, тот впоследствии "отказался от своих обязательств", якобы не допустил главного оппонента к выборам и объявил себя их победителем.
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