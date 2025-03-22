https://ria.ru/20250322/ssha-2006725848.html

Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg

Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2025

Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции, пишет Bloomberg

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T23:56:00+03:00

2025-03-22T23:56:00+03:00

2025-03-22T23:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники и поступившие в его распоряжение документы. По его информации, речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии минфина США от ноября 2022 года, которая официально разрешала Chevron ограниченные финоперации в Венесуэле - но прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Однако, как стало известно Блумберг, это дополнение позволило компании совершать такие выплаты, якобы "необходимые для продолжения бизнеса" в стране. Согласно документам, Chevron в 2023 году задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. Тогда конгрессмен-республиканец Мария Эльвира Саласар призвала немедленно отозвать лицензию компании, назвав действия администрации Байдена неприемлемыми. После прихода к власти Дональда Трампа соглашение было аннулировано, а компания Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней. В минфине США отказались от комментариев агентству по данной тематике. В Chevron на запрос агентства заявили, что "всегда действуют в соответствии с законодательством и санкционными требованиями США". Как отмечает Блумберг, Chevron осталась единственной крупной американской нефтяной компанией, сохранившей активы в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе в 2000-х. В 2022 году администрация Байдена разрешила компании возобновить добычу в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы, однако, по мнению Вашингтона, тот впоследствии "отказался от своих обязательств", якобы не допустил главного оппонента к выборам и объявил себя их победителем.

https://ria.ru/20250322/ssha-2006613627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, венесуэла, сша, вашингтон (штат), джо байден, николас мадуро, дональд трамп, chevron , pdvsa