https://ria.ru/20250322/ssha-2006721565.html

В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ

В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ - РИА Новости, 22.03.2025

В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ

Правительство США всего за сутки продало тысячу "золотых карт", дающих право постоянного вида на жительство в стране, заявил министр торговли Говард Латник в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:55:00+03:00

2025-03-22T22:55:00+03:00

2025-03-22T23:31:00+03:00

в мире

сша

америка

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Правительство США всего за сутки продало тысячу "золотых карт", дающих право постоянного вида на жительство в стране, заявил министр торговли Говард Латник в интервью подкасту All-In."Кстати, вчера я продал тысячу", — сказал он, комментируя новую программу, позволяющую получить американский ВНЖ за пять миллионов долларов.По словам министра, благодаря программе, запущенной по инициативе президента Дональда Трампа, иностранцы смогут получить право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в Штатах, а их глобальный доход налогообложению не подлежит. "Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть карт — для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: "Добро пожаловать домой, семья Латник", — добавил глава Минфина.Латник уточнил, что в случае нарушения закона карту могут аннулировать.По его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. Запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать бизнесы и создавать рабочие места, заключил министр.

https://ria.ru/20250310/lebedev-2004053296.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001609588.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, америка, дональд трамп