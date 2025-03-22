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В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ - РИА Новости, 22.03.2025
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22:55 22.03.2025 (обновлено: 23:31 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/ssha-2006721565.html
В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ
В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ - РИА Новости, 22.03.2025
В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ
Правительство США всего за сутки продало тысячу "золотых карт", дающих право постоянного вида на жительство в стране, заявил министр торговли Говард Латник в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Правительство США всего за сутки продало тысячу "золотых карт", дающих право постоянного вида на жительство в стране, заявил министр торговли Говард Латник в интервью подкасту All-In.&quot;Кстати, вчера я продал тысячу&quot;, — сказал он, комментируя новую программу, позволяющую получить американский ВНЖ за пять миллионов долларов.По словам министра, благодаря программе, запущенной по инициативе президента Дональда Трампа, иностранцы смогут получить право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в Штатах, а их глобальный доход налогообложению не подлежит. &quot;Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть карт — для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: &quot;Добро пожаловать домой, семья Латник&quot;, — добавил глава Минфина.Латник уточнил, что в случае нарушения закона карту могут аннулировать.По его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. Запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать бизнесы и создавать рабочие места, заключил министр.
https://ria.ru/20250310/lebedev-2004053296.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ

Министр торговли США Латник: за сутки продали тысячу золотых карт ВНЖ на $5 млрд

© AP Photo / Nam Y. HuhЛюди в США
Люди в США - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Люди в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Правительство США всего за сутки продало тысячу "золотых карт", дающих право постоянного вида на жительство в стране, заявил министр торговли Говард Латник в интервью подкасту All-In.
«

"Кстати, вчера я продал тысячу", — сказал он, комментируя новую программу, позволяющую получить американский ВНЖ за пять миллионов долларов.

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По словам министра, благодаря программе, запущенной по инициативе президента Дональда Трампа, иностранцы смогут получить право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в Штатах, а их глобальный доход налогообложению не подлежит.
«

"Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть карт — для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: "Добро пожаловать домой, семья Латник", — добавил глава Минфина.

Латник уточнил, что в случае нарушения закона карту могут аннулировать.
По его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. Запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать бизнесы и создавать рабочие места, заключил министр.
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