В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ
Министр торговли США Латник: за сутки продали тысячу золотых карт ВНЖ на $5 млрд
© AP Photo / Nam Y. HuhЛюди в США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Люди в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Правительство США всего за сутки продало тысячу "золотых карт", дающих право постоянного вида на жительство в стране, заявил министр торговли Говард Латник в интервью подкасту All-In.
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"Кстати, вчера я продал тысячу", — сказал он, комментируя новую программу, позволяющую получить американский ВНЖ за пять миллионов долларов.
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По словам министра, благодаря программе, запущенной по инициативе президента Дональда Трампа, иностранцы смогут получить право на проживание в США без необходимости становиться гражданами. Обладатели "золотой карты" платят налоги только с доходов, полученных в Штатах, а их глобальный доход налогообложению не подлежит.
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"Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть карт — для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: "Добро пожаловать домой, семья Латник", — добавил глава Минфина.
Латник уточнил, что в случае нарушения закона карту могут аннулировать.
По его данным, в мире насчитывается 37 миллионов человек, способных приобрести такую карту. Запуск программы создаст условия для привлечения в США "самых продуктивных людей", которые будут открывать бизнесы и создавать рабочие места, заключил министр.