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В США тысячи агентов непрофильных ведомств направили на борьбу с нелегалами - РИА Новости, 22.03.2025
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15:50 22.03.2025
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В США тысячи агентов непрофильных ведомств направили на борьбу с нелегалами
В США тысячи агентов непрофильных ведомств направили на борьбу с нелегалами - РИА Новости, 22.03.2025
В США тысячи агентов непрофильных ведомств направили на борьбу с нелегалами
Reuters: агентов непрофильных ведомств США направили на борьбу с мигрантами
2025-03-22T15:50:00+03:00
2025-03-22T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Тысячи сотрудников различных непрофильных федеральных ведомств США направлены на борьбу с нелегальной миграцией, что, по мнению критиков, снижает уровень безопасности в стране, поскольку на другие вызовы тратится меньше ресурсов, передает агентство Рейтер со ссылкой на многочисленных бывших и действующих федеральных служащих. Как сообщили 20 источников, акцент на иммиграционную сферу отвлекает значительные ресурсы от других ведомств, борющихся с преступностью. "Как сообщили два чиновника, знакомые с деятельностью бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), с момента инаугурации Трампа около 80% из примерно 2,5 тысячи агентов ведомства получили приказ взять на себя хотя бы некоторые задачи иммиграционного контроля... По словам бывшего чиновника, проинформированного нынешними руководителями управления по борьбе с наркотиками (DEA), ведомство, примерно 10 тысяч сотрудников которого возглавляют усилия страны по борьбе с наркокартелями, перенесло около четверти своей работы на деятельность в сфере иммиграции", - передает агентство. По словам источников агентства, многие из федеральных служащих, получивших новые обязанности, не имеют достаточной подготовки или опыта в области иммиграционного права. Среди них, например, 2,5 тысячи сотрудников службы безопасности госдепартамента, которых власти уполномочили помогать в определении местонахождения или задержании иностранцев, незаконно находящихся в США, передает агентство. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В США тысячи агентов непрофильных ведомств направили на борьбу с нелегалами

Reuters: агентов непрофильных ведомств США направили на борьбу с мигрантами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
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Reuters: агентов непрофильных ведомств США направили на борьбу с мигрантами
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Тысячи сотрудников различных непрофильных федеральных ведомств США направлены на борьбу с нелегальной миграцией, что, по мнению критиков, снижает уровень безопасности в стране, поскольку на другие вызовы тратится меньше ресурсов, передает агентство Рейтер со ссылкой на многочисленных бывших и действующих федеральных служащих.
Как сообщили 20 источников, акцент на иммиграционную сферу отвлекает значительные ресурсы от других ведомств, борющихся с преступностью.
«
"Как сообщили два чиновника, знакомые с деятельностью бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), с момента инаугурации Трампа около 80% из примерно 2,5 тысячи агентов ведомства получили приказ взять на себя хотя бы некоторые задачи иммиграционного контроля... По словам бывшего чиновника, проинформированного нынешними руководителями управления по борьбе с наркотиками (DEA), ведомство, примерно 10 тысяч сотрудников которого возглавляют усилия страны по борьбе с наркокартелями, перенесло около четверти своей работы на деятельность в сфере иммиграции", - передает агентство.
По словам источников агентства, многие из федеральных служащих, получивших новые обязанности, не имеют достаточной подготовки или опыта в области иммиграционного права. Среди них, например, 2,5 тысячи сотрудников службы безопасности госдепартамента, которых власти уполномочили помогать в определении местонахождения или задержании иностранцев, незаконно находящихся в США, передает агентство.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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28 января, 17:55
 
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