https://ria.ru/20250322/ssha-2006613627.html
США прекращают действие разрешений на пребывание 530 тысячам иностранцев
США прекращают действие разрешений на пребывание 530 тысячам иностранцев - РИА Новости, 22.03.2025
США прекращают действие разрешений на пребывание 530 тысячам иностранцев
США прекращают действие разрешений на временное пребывание в стране более чем 530 тысячам иностранцев, являющихся гражданами Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:42:00+03:00
2025-03-22T01:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США прекращают действие разрешений на временное пребывание в стране более чем 530 тысячам иностранцев, являющихся гражданами Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, следует из уведомления американского министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Министерство внутренней безопасности прекращает действие программ условно-досрочного освобождения для не имеющих права въезда иностранцев с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы и их ближайших родственников (программ CHNV), о которых министерство объявило в 2022 и 2023 годах", — указано в документе, официальная публикация которого запланирована на 25 марта. Период действия разрешения на пребывание иностранцев по данной программе завершится через 30 дней после даты его публикации в федеральном реестре США. "Лица, не имеющие законных оснований, чтобы оставаться в Соединенных Штатах после этого прекращения CHNV, должны покинуть Соединенные Штаты до этой даты", — подчеркивается в уведомлении. Согласно содержащимся в документе сведениям, по состоянию на 22 января 2025 года правом на временное пребывание в США по программе CHNV имели около 532 тысяч человек, чьи разрешения будут аннулированы.
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В мире, Космос - РИА Наука, США, Куба, Гаити
США прекращают действие разрешений на пребывание 530 тысячам иностранцев
В США приостановили действие разрешений на пребывание 530 тысячам иностранцев
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США прекращают действие разрешений на временное пребывание в стране более чем 530 тысячам иностранцев, являющихся гражданами Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, следует из уведомления американского министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Министерство внутренней безопасности прекращает действие программ условно-досрочного освобождения для не имеющих права въезда иностранцев с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы и их ближайших родственников (программ CHNV), о которых министерство объявило в 2022 и 2023 годах", — указано в документе, официальная публикация которого запланирована на 25 марта.
Период действия разрешения на пребывание иностранцев по данной программе завершится через 30 дней после даты его публикации в федеральном реестре США.
"Лица, не имеющие законных оснований, чтобы оставаться в Соединенных Штатах после этого прекращения CHNV, должны покинуть Соединенные Штаты до этой даты", — подчеркивается в уведомлении.
Согласно содержащимся в документе сведениям, по состоянию на 22 января 2025 года правом на временное пребывание в США по программе CHNV имели около 532 тысяч человек, чьи разрешения будут аннулированы.