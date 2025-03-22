https://ria.ru/20250322/ssha-2006609356.html

США не прекратят противодействие Sputnik и RT, заявили в Госдепе

США не прекратят противодействие Sputnik и RT, заявили в Госдепе - РИА Новости, 22.03.2025

США не прекратят противодействие Sputnik и RT, заявили в Госдепе

США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T00:07:00+03:00

2025-03-22T00:07:00+03:00

2025-03-22T06:10:00+03:00

сша

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать это "умнее и сильнее", заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя прекращение работы "Голоса Америки"* (признано в России СМИ-иноагентом).Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. "Это не означает, что работа останавливается. Это означает, что усилия, охват и взаимодействие будут выглядеть иначе", — сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, обеспокоены ли в госдепартаменте вопросом противостояния российским медиа, включая Sputnik и RT с учетом решений администрации в отношении "Голоса Америки"*. По словам Брюс, в США действует множество схожих структур и систем, которые в настоящее время претерпевают изменения. Комментируя закрытие американских изданий, она добавила, что Вашингтон не собирается "сжигать дом", но видит необходимость проведения реформ для более умного и эффективного использования денег."Поэтому я бы сказала, что это не отступление, а совсем наоборот. Это подготовка к продолжению работы более умным, более сильным способом", — резюмировала Брюс. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков — в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250320/radio-2006109150.html

https://ria.ru/20250319/ssha-2005864146.html

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сша, россия, дональд трамп, энтони блинкен, маргарита симоньян