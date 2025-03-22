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Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.03.2025
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17:02 22.03.2025 (обновлено: 17:45 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006679698.html
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.03.2025
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:02:00+03:00
2025-03-22T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. &quot;Подразделениями группировки войск &quot;Север&quot; в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 18 населенных пунктов в Сумской области Украины. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
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Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
«

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — говорится в сводке.

Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 18 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
  • более 200 человек убитыми и ранеными;
  • БМП;
  • три боевые бронемашины;
  • семь автомобилей;
  • семь артиллерийских орудий;
  • три миномета;
  • квадроцикл.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 10:15
Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:
  • более 69 320 солдат;
  • 400 танков;
  • 323 БМП;
  • 289 бронетранспортеров;
  • 2213 боевых бронемашин;
  • 2510 автомобиля;
  • 575 артиллерийских орудий;
  • 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
  • 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • зенитную самоходную установку;
  • десять транспортно-заряжающих машин;
  • 120 станций РЭБ;
  • 18 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • десять РЛС ПВО;
  • 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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