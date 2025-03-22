https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006679698.html

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.03.2025

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:02:00+03:00

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2025-03-22T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 18 населенных пунктов в Сумской области Украины. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина