Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на курском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — говорится в сводке.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 18 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
- более 200 человек убитыми и ранеными;
- БМП;
- три боевые бронемашины;
- семь автомобилей;
- семь артиллерийских орудий;
- три миномета;
- квадроцикл.
Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:
- более 69 320 солдат;
- 400 танков;
- 323 БМП;
- 289 бронетранспортеров;
- 2213 боевых бронемашин;
- 2510 автомобиля;
- 575 артиллерийских орудий;
- 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
- 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- зенитную самоходную установку;
- десять транспортно-заряжающих машин;
- 120 станций РЭБ;
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы;
- десять РЛС ПВО;
- 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18