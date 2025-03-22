https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006678408.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.03.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 200 украинских военных, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:53:00+03:00

2025-03-22T16:53:00+03:00

2025-03-22T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 200 украинских военных, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69320 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2213 боевых бронированных машин, 2510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, технологии, сша