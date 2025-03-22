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В Курской области уничтожили пункт дислокации ВСУ, сообщил боец
В Курской области уничтожили пункт дислокации ВСУ, сообщил боец - РИА Новости, 22.03.2025
В Курской области уничтожили пункт дислокации ВСУ, сообщил боец
Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ уничтожен российскими силами в районе Гончаровки Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:32:00+03:00
2025-03-22T07:32:00+03:00
2025-03-22T07:33:00+03:00
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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ уничтожен российскими силами в районе Гончаровки Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бэн". "На днях разбили вражеский ПВД и стало потише (в районе Гончаровки под Суджей – ред.), фронт движется дальше... Фронт отодвинулся еще... Наши минометы работают. Арта (артиллерия – ред.), минометы. Хорошая артподдержка у нас", - рассказал боец отряда. Минобороны России сообщало об освобождении Гончаровки в Курской области 14 марта.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006624577.html
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области уничтожили пункт дислокации ВСУ, сообщил боец
Боец Бэн: в Курской области уничтожили пункт дислокации ВСУ