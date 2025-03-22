Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 22.03.2025 (обновлено: 05:19 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620560.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:18:00+03:00
2025-03-22T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и четырёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Приднепровского, Велитенского и Антоновки", - сказал Кодрян. "Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620238.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и четырёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Приднепровского, Велитенского и Антоновки", - сказал Кодрян.
"Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала