https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620560.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T05:18:00+03:00

2025-03-22T05:18:00+03:00

2025-03-22T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и четырёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Приднепровского, Велитенского и Антоновки", - сказал Кодрян. "Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.

https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620238.html

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вооруженные силы украины