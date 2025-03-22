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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:18:00+03:00
2025-03-22T05:18:00+03:00
2025-03-22T05:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и четырёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Приднепровского, Велитенского и Антоновки", - сказал Кодрян. "Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620238.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ