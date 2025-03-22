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Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 22.03.2025
Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, потери противника составили до 210... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:13:00+03:00
2025-03-22T05:13:00+03:00
2025-03-22T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Евгений Третьяков. "Благодаря умелым тактическим действиям подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, штурмовой бригады "Лють", и двух бригад нацгвардии", - сказал Третьяков. Он уточнил, что поражение было нанесено в районах Зари, Александрополя, Валентиновки, Новой Полтавки, Северска, Новооленовки, Катериновки, Старой Николаевки, Часова Яра и Иванополя. "Ранеными и убитыми противник потерял до 210 военнослужащих. Уничтожены семь автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - добавил старший офицер пресс-центра.
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северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны: ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне работы группировки "Юг"