https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620238.html

Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 22.03.2025

Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, потери противника составили до 210... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T05:13:00+03:00

2025-03-22T05:13:00+03:00

2025-03-22T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Евгений Третьяков. "Благодаря умелым тактическим действиям подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, штурмовой бригады "Лють", и двух бригад нацгвардии", - сказал Третьяков. Он уточнил, что поражение было нанесено в районах Зари, Александрополя, Валентиновки, Новой Полтавки, Северска, Новооленовки, Катериновки, Старой Николаевки, Часова Яра и Иванополя. "Ранеными и убитыми противник потерял до 210 военнослужащих. Уничтожены семь автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - добавил старший офицер пресс-центра.

https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html

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северск, вооруженные силы украины