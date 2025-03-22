Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619835.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 22.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник потерял более 425 человек, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:06:00+03:00
2025-03-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e4b3480e62d2070a26b3a2ad29e0084.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник потерял более 425 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины", - сказал Савчук. По его словам, поражение было нанесено в районах Красноармейска, Новопавловки, Удачного, Димитрова, Чумишина, Троицкого, Срибного и Алексеевки. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии", - добавил Савчук.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619714.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41fd8e029df0a379289035513baa45f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Минобороны: ВСУ потеряли более 425 человек в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник потерял более 425 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины", - сказал Савчук.
По его словам, поражение было нанесено в районах Красноармейска, Новопавловки, Удачного, Димитрова, Чумишина, Троицкого, Срибного и Алексеевки.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии", - добавил Савчук.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала