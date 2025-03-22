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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 22.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник потерял более 425 человек, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:06:00+03:00
2025-03-22T05:06:00+03:00
2025-03-22T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник потерял более 425 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины", - сказал Савчук. По его словам, поражение было нанесено в районах Красноармейска, Новопавловки, Удачного, Димитрова, Чумишина, Троицкого, Срибного и Алексеевки. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии", - добавил Савчук.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619714.html
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красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны: ВСУ потеряли более 425 человек в зоне действий группировки "Центр"