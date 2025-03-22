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ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 22.03.2025 (обновлено: 05:18 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619602.html
ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков
ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков - РИА Новости, 22.03.2025
ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков
Группировка "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение формированиям бригады и батальона ВСУ в Сумской области, потери противника превысили 100... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:02:00+03:00
2025-03-22T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение формированиям бригады и батальона ВСУ в Сумской области, потери противника превысили 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. &quot;Подразделения группировки продолжают выполнение боевых задач в специальной военной операции. На Белгородском направлении подразделениями группировки нанесено поражение механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское и Осоевка Сумской области&quot;,—- сказал Якимкин.ВСУ потеряли до 105 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, инженерную машину разминирования и три артиллерийских орудия, добавил он.Кроме того, по данным Минобороны, противник потерял:
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков

Минобороны: ВСУ потеряли до 105 боевиков в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение формированиям бригады и батальона ВСУ в Сумской области, потери противника превысили 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
«

"Подразделения группировки продолжают выполнение боевых задач в специальной военной операции. На Белгородском направлении подразделениями группировки нанесено поражение механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское и Осоевка Сумской области",—- сказал Якимкин.

ВСУ потеряли до 105 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, инженерную машину разминирования и три артиллерийских орудия, добавил он.
Кроме того, по данным Минобороны, противник потерял:
  • более 425 боевиков в зоне ответственности группировки "Центр" в районах Красноармейска, Новопавловки, Удачного, Димитрова, Чумишина, Троицкого, Срибного и Алексеевки;
  • до 201 военных в зоне ответственности группировки "Юг" в районах Зари, Александрополя, Валентиновки, Новой Полтавки, Северска, Новооленовки, Катериновки, Старой Николаевки, Часова Яра и Иванополя;
  • до 70 человек в зоне ответственности группировки "Днепр" в районах Каменского, Приднепровского, Велитенского и Антоновки.
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