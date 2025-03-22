https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619602.html

ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков

ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков - РИА Новости, 22.03.2025

ВСУ потеряли в Сумской области свыше 100 боевиков

Группировка "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение формированиям бригады и батальона ВСУ в Сумской области, потери противника превысили 100... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T05:02:00+03:00

2025-03-22T05:02:00+03:00

2025-03-22T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение формированиям бригады и батальона ВСУ в Сумской области, потери противника превысили 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. "Подразделения группировки продолжают выполнение боевых задач в специальной военной операции. На Белгородском направлении подразделениями группировки нанесено поражение механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское и Осоевка Сумской области",—- сказал Якимкин.ВСУ потеряли до 105 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, инженерную машину разминирования и три артиллерийских орудия, добавил он.Кроме того, по данным Минобороны, противник потерял:

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сумская область, вооруженные силы украины