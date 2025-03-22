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Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025
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08:04 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sovbez-2006627206.html
Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко
Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025
Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко
Европейские элиты превращают тезис о "российской агрессии" в орудие милитаризации и возвращения континента в предвоенное состояние, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
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2025-03-22T08:04:00+03:00
россия
европа
брюссель
александр яковенко
дмитрий песков
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейские элиты превращают тезис о "российской агрессии" в орудие милитаризации и возвращения континента в предвоенное состояние, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "На наших глазах тезис о "российской агрессии" превращается европейскими элитами в орудие возвращения континента в предвоенное состояние. Об этом планы перевооружения в ЕС, причем в долг и в нарушение послевоенного "общественного договора" о социально ориентированной экономике. Назад в будущее!" - написал он в статье "Революция Трампа: реалии и симулякры". По мнению Яковенко, агрессивная риторика европейских политиков стирает грань между НАТО и Евросоюзом, а сам альянс "превращается в бизнес-проект для расширения американского ВПК" за счет увеличения расходов на оборону в странах альянса. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исходящие из Брюсселя сигналы главным образом свидетельствуют о планах милитаризации Европы, а не мирного урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что Европа скорее превратилась в "партию войны".
https://ria.ru/20250322/es-2006626237.html
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россия, европа, брюссель, александр яковенко, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире
Россия, Европа, Брюссель, Александр Яковенко, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, В мире
Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко

Яковенко: Европа превращает тезис о российской агрессии в орудие милитаризации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейские элиты превращают тезис о "российской агрессии" в орудие милитаризации и возвращения континента в предвоенное состояние, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"На наших глазах тезис о "российской агрессии" превращается европейскими элитами в орудие возвращения континента в предвоенное состояние. Об этом планы перевооружения в ЕС, причем в долг и в нарушение послевоенного "общественного договора" о социально ориентированной экономике. Назад в будущее!" - написал он в статье "Революция Трампа: реалии и симулякры".
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В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исходящие из Брюсселя сигналы главным образом свидетельствуют о планах милитаризации Европы, а не мирного урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что Европа скорее превратилась в "партию войны".
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РоссияЕвропаБрюссельАлександр ЯковенкоДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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