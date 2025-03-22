https://ria.ru/20250322/sovbez-2006627206.html

Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко

Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025

Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко

Европейские элиты превращают тезис о "российской агрессии" в орудие милитаризации и возвращения континента в предвоенное состояние, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:04:00+03:00

2025-03-22T08:04:00+03:00

2025-03-22T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейские элиты превращают тезис о "российской агрессии" в орудие милитаризации и возвращения континента в предвоенное состояние, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "На наших глазах тезис о "российской агрессии" превращается европейскими элитами в орудие возвращения континента в предвоенное состояние. Об этом планы перевооружения в ЕС, причем в долг и в нарушение послевоенного "общественного договора" о социально ориентированной экономике. Назад в будущее!" - написал он в статье "Революция Трампа: реалии и симулякры". По мнению Яковенко, агрессивная риторика европейских политиков стирает грань между НАТО и Евросоюзом, а сам альянс "превращается в бизнес-проект для расширения американского ВПК" за счет увеличения расходов на оборону в странах альянса. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исходящие из Брюсселя сигналы главным образом свидетельствуют о планах милитаризации Европы, а не мирного урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что Европа скорее превратилась в "партию войны".

https://ria.ru/20250322/es-2006626237.html

https://ria.ru/20250322/yakovenko-2006624696.html

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европа

брюссель

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Варвара Скокшина

россия, европа, брюссель, александр яковенко, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире