Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о сильной магнитной буре - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 22.03.2025 (обновлено: 14:16 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/solntse-2006640527.html
Россиян предупредили о сильной магнитной буре
Россиян предупредили о сильной магнитной буре - РИА Новости, 22.03.2025
Россиян предупредили о сильной магнитной буре
Вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) к Земле, завтра утром ожидаются сильные магнитные... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:34:00+03:00
2025-03-22T14:16:00+03:00
космос - риа наука
земля
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) к Земле, завтра утром ожидаются сильные магнитные бури, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.&quot;Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток в результате воздействия выброса массы, приход которого к Земле прогнозируется примерно в это время&quot;, — сказал он.Руководитель лаборатории солнечной астрономии уточнил, что Солнце выбросило облако плазмы накануне около 19:00 мск в результате вспышки уровня M1.2. По словам ученого, несмотря на средний балл события, измерения, проведенные вблизи Солнца, показали исключительно высокую скорость и массу выброса. В этом году такие параметры наблюдаются впервые, добавил Богачев.&quot;Судя по всему, вспышка вывела из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле&quot;, — объяснил руководитель лаборатории солнечной астрономии.Ученый рассказал, что одна из таких структур, которая обнаруживалась на видимой стороне Солнца еще пару дней назад, сейчас отсутствует на изображениях. Как предполагается, именно она в течение суток ударит по Земле, по предварительным расчетам, между 3:00 и 6:00 мск воскресенья."Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января", — добавил Богачев.В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН ранее сообщили, что на Земле 13 марта наблюдалась слабая магнитная буря (ее уровень — G1, это первый балл по пятибалльной шкале), которая в течение суток могла вырасти до среднего уровня.Руководитель лаборатории солнечной астрономии заявил РИА Новости, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря 2024 года и продолжила сохраняться на высоком уровне все первые дни 2025-го. Первого января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале), уточнил Богачев.
https://ria.ru/20250321/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Солнце
Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Ученый Богачев: на Земле в воскресенье может начаться сильная магнитная буря

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) к Земле, завтра утром ожидаются сильные магнитные бури, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«

"Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток в результате воздействия выброса массы, приход которого к Земле прогнозируется примерно в это время", — сказал он.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
21 марта, 12:25
Руководитель лаборатории солнечной астрономии уточнил, что Солнце выбросило облако плазмы накануне около 19:00 мск в результате вспышки уровня M1.2. По словам ученого, несмотря на средний балл события, измерения, проведенные вблизи Солнца, показали исключительно высокую скорость и массу выброса. В этом году такие параметры наблюдаются впервые, добавил Богачев.
«

"Судя по всему, вспышка вывела из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле", — объяснил руководитель лаборатории солнечной астрономии.

Ученый рассказал, что одна из таких структур, которая обнаруживалась на видимой стороне Солнца еще пару дней назад, сейчас отсутствует на изображениях. Как предполагается, именно она в течение суток ударит по Земле, по предварительным расчетам, между 3:00 и 6:00 мск воскресенья.
"Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января", — добавил Богачев.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН ранее сообщили, что на Земле 13 марта наблюдалась слабая магнитная буря (ее уровень — G1, это первый балл по пятибалльной шкале), которая в течение суток могла вырасти до среднего уровня.
Руководитель лаборатории солнечной астрономии заявил РИА Новости, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря 2024 года и продолжила сохраняться на высоком уровне все первые дни 2025-го. Первого января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале), уточнил Богачев.
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури
18 ноября 2023, 03:36
 
Космос - РИА НаукаЗемляСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала