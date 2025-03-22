https://ria.ru/20250322/solntse-2006640527.html

Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Россиян предупредили о сильной магнитной буре - РИА Новости, 22.03.2025

Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) к Земле, завтра утром ожидаются сильные магнитные... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:34:00+03:00

2025-03-22T10:34:00+03:00

2025-03-22T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) к Земле, завтра утром ожидаются сильные магнитные бури, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток в результате воздействия выброса массы, приход которого к Земле прогнозируется примерно в это время", — сказал он.Руководитель лаборатории солнечной астрономии уточнил, что Солнце выбросило облако плазмы накануне около 19:00 мск в результате вспышки уровня M1.2. По словам ученого, несмотря на средний балл события, измерения, проведенные вблизи Солнца, показали исключительно высокую скорость и массу выброса. В этом году такие параметры наблюдаются впервые, добавил Богачев."Судя по всему, вспышка вывела из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле", — объяснил руководитель лаборатории солнечной астрономии.Ученый рассказал, что одна из таких структур, которая обнаруживалась на видимой стороне Солнца еще пару дней назад, сейчас отсутствует на изображениях. Как предполагается, именно она в течение суток ударит по Земле, по предварительным расчетам, между 3:00 и 6:00 мск воскресенья."Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января", — добавил Богачев.В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН ранее сообщили, что на Земле 13 марта наблюдалась слабая магнитная буря (ее уровень — G1, это первый балл по пятибалльной шкале), которая в течение суток могла вырасти до среднего уровня.Руководитель лаборатории солнечной астрономии заявил РИА Новости, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря 2024 года и продолжила сохраняться на высоком уровне все первые дни 2025-го. Первого января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале), уточнил Богачев.

https://ria.ru/20250321/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, солнце