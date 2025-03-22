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Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 22.03.2025 (обновлено: 00:34 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/slyusar-2006610311.html
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы - РИА Новости, 22.03.2025
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
Двое пострадавших при взрыве в многоэтажке Ростова из-за БПЛА госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё одной жительнице дома, сообщает врио губернатора... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:29:00+03:00
2025-03-22T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
происшествия
ростов
юрий слюсарь
александр скрябин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в многоэтажке Ростова из-за БПЛА госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё одной жительнице дома, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека."Двое пострадавших от взрыва БПЛА жителя дома по улице Горсоветской, 49/1 сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома - из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте.По поручению Слюсаря на место выехал глава города Александр Скрябин.
https://ria.ru/20250321/vzryv-2006606417.html
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ростов-на-дону, происшествия, ростов, юрий слюсарь , александр скрябин
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростов, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы

Слюсарь: двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в многоэтажке Ростова из-за БПЛА госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё одной жительнице дома, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека.
"Двое пострадавших от взрыва БПЛА жителя дома по улице Горсоветской, 49/1 сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома - из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте.
По поручению Слюсаря на место выехал глава города Александр Скрябин.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме
Вчера, 23:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуПроисшествияРостовЮрий СлюсарьАлександр Скрябин
 
 
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