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Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы - РИА Новости, 22.03.2025
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
Двое пострадавших при взрыве в многоэтажке Ростова из-за БПЛА госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё одной жительнице дома, сообщает врио губернатора... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:29:00+03:00
2025-03-22T00:29:00+03:00
2025-03-22T00:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в многоэтажке Ростова из-за БПЛА госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё одной жительнице дома, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека."Двое пострадавших от взрыва БПЛА жителя дома по улице Горсоветской, 49/1 сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома - из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте.По поручению Слюсаря на место выехал глава города Александр Скрябин.
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Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
Слюсарь: двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы