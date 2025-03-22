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В самарской школе выявили два новых случая гепатита А - РИА Новости, 22.03.2025
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13:29 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sluchaj-2006655527.html
В самарской школе выявили два новых случая гепатита А
В самарской школе выявили два новых случая гепатита А - РИА Новости, 22.03.2025
В самарской школе выявили два новых случая гепатита А
Два новых случая течения гепатита А выявлены среди учащихся школы №156 в Самаре, школьники контактировали с первым выявленным заболевшим, сообщает в субботу... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:29:00+03:00
2025-03-22T13:29:00+03:00
происшествия
самара
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Два новых случая течения гепатита А выявлены среди учащихся школы №156 в Самаре, школьники контактировали с первым выявленным заболевшим, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по Самарской области. В среду ряд местных Telegram-каналов разместил данные со ссылкой на родителей учеников, что в школе №156 сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. По информации от родителей, не менее восьми школьников имеют подтвержденный гепатит, при этом все учащиеся вместе ходят в школьную столовую. Карантин в учреждении не объявлен. В этот же день региональное управление Роспотребнадзора опровергло данные о массовой заболеваемости. По данным ведомства, в образовательном учреждении по предварительному диагнозу был зарегистрирован только один случай гепатита А у школьника. Управление Роспотребнадзора по Самарской области также начало проводить эпидемиологическое расследование. "По результатам эпидемиологического обследования учащихся МБОУ "Школа №156" городского округа Самара выявлено два случая бессимптомного течения гепатита А у учащихся, находившихся в контакте с заболевшим, проживающих в соседнем домовладении", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве также отметили, что в школе и домах детей, где выявлены заболевшие, в настоящее время проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, включая экстренную вакцинопрофилактику против гепатита А.
https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html
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происшествия, самара, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Самара, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В самарской школе выявили два новых случая гепатита А

У учащихся в самарской школе выявили два новых случая гепатита А

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Два новых случая течения гепатита А выявлены среди учащихся школы №156 в Самаре, школьники контактировали с первым выявленным заболевшим, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по Самарской области.
В среду ряд местных Telegram-каналов разместил данные со ссылкой на родителей учеников, что в школе №156 сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. По информации от родителей, не менее восьми школьников имеют подтвержденный гепатит, при этом все учащиеся вместе ходят в школьную столовую. Карантин в учреждении не объявлен. В этот же день региональное управление Роспотребнадзора опровергло данные о массовой заболеваемости. По данным ведомства, в образовательном учреждении по предварительному диагнозу был зарегистрирован только один случай гепатита А у школьника. Управление Роспотребнадзора по Самарской области также начало проводить эпидемиологическое расследование.
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"По результатам эпидемиологического обследования учащихся МБОУ "Школа №156" городского округа Самара выявлено два случая бессимптомного течения гепатита А у учащихся, находившихся в контакте с заболевшим, проживающих в соседнем домовладении", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
В надзорном ведомстве также отметили, что в школе и домах детей, где выявлены заболевшие, в настоящее время проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, включая экстренную вакцинопрофилактику против гепатита А.
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