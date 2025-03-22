В самарской школе выявили два новых случая гепатита А
У учащихся в самарской школе выявили два новых случая гепатита А
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Два новых случая течения гепатита А выявлены среди учащихся школы №156 в Самаре, школьники контактировали с первым выявленным заболевшим, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по Самарской области.
В среду ряд местных Telegram-каналов разместил данные со ссылкой на родителей учеников, что в школе №156 сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. По информации от родителей, не менее восьми школьников имеют подтвержденный гепатит, при этом все учащиеся вместе ходят в школьную столовую. Карантин в учреждении не объявлен. В этот же день региональное управление Роспотребнадзора опровергло данные о массовой заболеваемости. По данным ведомства, в образовательном учреждении по предварительному диагнозу был зарегистрирован только один случай гепатита А у школьника. Управление Роспотребнадзора по Самарской области также начало проводить эпидемиологическое расследование.
На Камчатке выявили гепатит у пациентов онкодиспансера
18 января, 09:08
"По результатам эпидемиологического обследования учащихся МБОУ "Школа №156" городского округа Самара выявлено два случая бессимптомного течения гепатита А у учащихся, находившихся в контакте с заболевшим, проживающих в соседнем домовладении", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
В надзорном ведомстве также отметили, что в школе и домах детей, где выявлены заболевшие, в настоящее время проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, включая экстренную вакцинопрофилактику против гепатита А.