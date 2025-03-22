https://ria.ru/20250322/sluchaj-2006655527.html

В самарской школе выявили два новых случая гепатита А

В самарской школе выявили два новых случая гепатита А - РИА Новости, 22.03.2025

В самарской школе выявили два новых случая гепатита А

Два новых случая течения гепатита А выявлены среди учащихся школы №156 в Самаре, школьники контактировали с первым выявленным заболевшим, сообщает в субботу... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:29:00+03:00

2025-03-22T13:29:00+03:00

2025-03-22T13:29:00+03:00

происшествия

самара

самарская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Два новых случая течения гепатита А выявлены среди учащихся школы №156 в Самаре, школьники контактировали с первым выявленным заболевшим, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по Самарской области. В среду ряд местных Telegram-каналов разместил данные со ссылкой на родителей учеников, что в школе №156 сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. По информации от родителей, не менее восьми школьников имеют подтвержденный гепатит, при этом все учащиеся вместе ходят в школьную столовую. Карантин в учреждении не объявлен. В этот же день региональное управление Роспотребнадзора опровергло данные о массовой заболеваемости. По данным ведомства, в образовательном учреждении по предварительному диагнозу был зарегистрирован только один случай гепатита А у школьника. Управление Роспотребнадзора по Самарской области также начало проводить эпидемиологическое расследование. "По результатам эпидемиологического обследования учащихся МБОУ "Школа №156" городского округа Самара выявлено два случая бессимптомного течения гепатита А у учащихся, находившихся в контакте с заболевшим, проживающих в соседнем домовладении", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве также отметили, что в школе и домах детей, где выявлены заболевшие, в настоящее время проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, включая экстренную вакцинопрофилактику против гепатита А.

https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html

https://ria.ru/20250322/salmonellez-2006641145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)