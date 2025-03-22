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СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе - РИА Новости, 22.03.2025
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10:08 22.03.2025 (обновлено: 11:07 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/sk-2006635072.html
СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе
СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе - РИА Новости, 22.03.2025
СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе
Следственный комитет получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, свидетели рассказали о гибели четырех человек от... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:08:00+03:00
2025-03-22T11:07:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, свидетели рассказали о гибели четырех человек от действий боевиков, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.&quot;Получены новые доказательства преступлений ВФУ в отношении жителей Суджанского района Курской области. Следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований либо ставшими свидетелями актов насилия украинских националистов, убийств мирных жителей и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на ранее оккупированной территории&quot;, — рассказала она.Так, следствие установило, что в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинский военный убил местного жителя, проезжавшего по улице на велосипеде.Кроме того, жительница села Казачья Локня Суджанского района сообщила следователям о жестоких пытках и убийстве боевиками украинских формирований российского военного 21 августа 2024 года.В том же селе 7 августа незаконно вторгшиеся на территорию России боевики ВСУ расстреляли в спину супруга местной жительницы, который направлялся в продуктовый магазин.Помимо этого, 19 января 2025 года женщина погибла в результате сброса снаряда ВФУ на частный дом, расположенный в Судже."Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений украинских вооруженных формирований будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных", — подчеркнула Петренко.Накануне в СК сообщили, что как минимум 167 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, 500 человек получили ранения. По фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.Сорок шесть украинских военных уже осудили на длительные сроки лишения свободы. Дела в отношении еще 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием.
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
https://ria.ru/20250321/sk-2006373364.html
https://ria.ru/20250322/goncharovka-2006633385.html
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60
353
60
СК России: получены новые доказательства преступлений ВСУ против жителей Суджанского района
В СК России сообщили о получении новых доказательств преступлений ВСУ против жителей Суджанского района Курской области, свидетели рассказали о гибели 4 человек от рук боевиков
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе

СК получил новые доказательства гибели мирных жителей от ВСУ в Суджанском районе

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, свидетели рассказали о гибели четырех человек от действий боевиков, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«

"Получены новые доказательства преступлений ВФУ в отношении жителей Суджанского района Курской области. Следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований либо ставшими свидетелями актов насилия украинских националистов, убийств мирных жителей и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на ранее оккупированной территории", — рассказала она.

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Так, следствие установило, что в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинский военный убил местного жителя, проезжавшего по улице на велосипеде.
Кроме того, жительница села Казачья Локня Суджанского района сообщила следователям о жестоких пытках и убийстве боевиками украинских формирований российского военного 21 августа 2024 года.
В том же селе 7 августа незаконно вторгшиеся на территорию России боевики ВСУ расстреляли в спину супруга местной жительницы, который направлялся в продуктовый магазин.
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Помимо этого, 19 января 2025 года женщина погибла в результате сброса снаряда ВФУ на частный дом, расположенный в Судже.
«
"Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений украинских вооруженных формирований будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных", — подчеркнула Петренко.
Накануне в СК сообщили, что как минимум 167 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, 500 человек получили ранения. По фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.
Сорок шесть украинских военных уже осудили на длительные сроки лишения свободы. Дела в отношении еще 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием.
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