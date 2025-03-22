https://ria.ru/20250322/sk-2006635072.html

СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе

СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе - РИА Новости, 22.03.2025

СК получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе

Следственный комитет получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, свидетели рассказали о гибели четырех человек от... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:08:00+03:00

2025-03-22T10:08:00+03:00

2025-03-22T11:07:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006638043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53eeca9b30f20ee447ae5ec40dffd515.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, свидетели рассказали о гибели четырех человек от действий боевиков, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."Получены новые доказательства преступлений ВФУ в отношении жителей Суджанского района Курской области. Следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований либо ставшими свидетелями актов насилия украинских националистов, убийств мирных жителей и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на ранее оккупированной территории", — рассказала она.Так, следствие установило, что в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинский военный убил местного жителя, проезжавшего по улице на велосипеде.Кроме того, жительница села Казачья Локня Суджанского района сообщила следователям о жестоких пытках и убийстве боевиками украинских формирований российского военного 21 августа 2024 года.В том же селе 7 августа незаконно вторгшиеся на территорию России боевики ВСУ расстреляли в спину супруга местной жительницы, который направлялся в продуктовый магазин.Помимо этого, 19 января 2025 года женщина погибла в результате сброса снаряда ВФУ на частный дом, расположенный в Судже."Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений украинских вооруженных формирований будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных", — подчеркнула Петренко.Накануне в СК сообщили, что как минимум 167 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, 500 человек получили ранения. По фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.Сорок шесть украинских военных уже осудили на длительные сроки лишения свободы. Дела в отношении еще 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием.

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

https://ria.ru/20250321/sk-2006373364.html

https://ria.ru/20250322/goncharovka-2006633385.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

СК России: получены новые доказательства преступлений ВСУ против жителей Суджанского района В СК России сообщили о получении новых доказательств преступлений ВСУ против жителей Суджанского района Курской области, свидетели рассказали о гибели 4 человек от рук боевиков 2025-03-22T10:08 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины