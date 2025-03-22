https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html

СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"

СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025

СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"

Следствие детально восстановило хронологию действий соучастников теракта в "Крокус Сити Холле" в процессе подготовки к преступлению, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:13:00+03:00

2025-03-22T09:13:00+03:00

2025-03-22T16:18:00+03:00

происшествия

россия

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светлана петренко

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александр бортников

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие детально восстановило хронологию действий соучастников теракта в "Крокус Сити Холле" в процессе подготовки к преступлению, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям (теракта в "Крокус Сити Холле". — Прим. ред.) в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", — сказал Петренко. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html

https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, красногорск, светлана петренко, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)