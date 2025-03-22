https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
Следствие детально восстановило хронологию действий соучастников теракта в "Крокус Сити Холле" в процессе подготовки к преступлению, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:13:00+03:00
2025-03-22T09:13:00+03:00
2025-03-22T16:18:00+03:00
происшествия
россия
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крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие детально восстановило хронологию действий соучастников теракта в "Крокус Сити Холле" в процессе подготовки к преступлению, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям (теракта в "Крокус Сити Холле". — Прим. ред.) в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", — сказал Петренко. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ.
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, красногорск, светлана петренко, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Светлана Петренко, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
Следствие восстановило хронологию действий при подготовке теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие детально восстановило хронологию действий соучастников теракта в "Крокус Сити Холле" в процессе подготовки к преступлению, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям (теракта в "Крокус Сити Холле". — Прим. ред.) в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", — сказал Петренко.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ.