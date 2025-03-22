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ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии - РИА Новости, 22.03.2025
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17:39 22.03.2025 (обновлено: 17:49 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/siriya-2006684368.html
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии - РИА Новости, 22.03.2025
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии
Военные объекты южнее Дамаска подверглись атаке ВВС Израиля, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на собственный источник в сирийской службе... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:39:00+03:00
2025-03-22T17:49:00+03:00
в мире
дамаск (город)
пальмира
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сирия
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Военные объекты южнее Дамаска подверглись атаке ВВС Израиля, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на собственный источник в сирийской службе безопасности."Израильские самолеты нанесли удары по военным объектам и офицерским казармам в районе Наджа, южнее Дамаска", - пишет издание.После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.
https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html
дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), пальмира, израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Пальмира, Израиль, Сирия
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам к югу от Дамаска

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Военные объекты южнее Дамаска подверглись атаке ВВС Израиля, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на собственный источник в сирийской службе безопасности.
"Израильские самолеты нанесли удары по военным объектам и офицерским казармам в районе Наджа, южнее Дамаска", - пишет издание.
После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
Вчера, 01:10
 
В миреДамаск (город)ПальмираИзраильСирия
 
 
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