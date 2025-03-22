https://ria.ru/20250322/siriya-2006684368.html

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии - РИА Новости, 22.03.2025

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии

Военные объекты южнее Дамаска подверглись атаке ВВС Израиля, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на собственный источник в сирийской службе... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:39:00+03:00

2025-03-22T17:39:00+03:00

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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Военные объекты южнее Дамаска подверглись атаке ВВС Израиля, сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на собственный источник в сирийской службе безопасности."Израильские самолеты нанесли удары по военным объектам и офицерским казармам в районе Наджа, южнее Дамаска", - пишет издание.После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.

https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html

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в мире, дамаск (город), пальмира, израиль, сирия