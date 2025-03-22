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В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 22.03.2025
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08:59 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sireny-2006630516.html
В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги
В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 22.03.2025
В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:59:00+03:00
2025-03-22T08:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в Метуле", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля 2025 года, но израильская армия снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Ливанские власти, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах. При этом на сегодняшний день официальные власти не в состоянии подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html
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в мире, ливан, израиль, сша, аль-маядин, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, США, Аль-Маядин, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги

В израильском городе Метула у границы с Ливаном зазвучали сирены

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в Метуле", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
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Вчера, 01:10
Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем.
Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля 2025 года, но израильская армия снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Ливанские власти, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах. При этом на сегодняшний день официальные власти не в состоянии подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
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