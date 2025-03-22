https://ria.ru/20250322/sireny-2006630516.html

В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги

В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 22.03.2025

В израильском городе Метула зазвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:59:00+03:00

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2025-03-22T08:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в Метуле", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля 2025 года, но израильская армия снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Ливанские власти, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах. При этом на сегодняшний день официальные власти не в состоянии подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.

https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html

https://ria.ru/20250322/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, сша, аль-маядин, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году