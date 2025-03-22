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Муфтий назвал фейком новость об исполнении "Сигма Бой" в "Шатре Рамадана" - РИА Новости, 22.03.2025
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Религия
 
11:41 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/sigma-2006643742.html
Муфтий назвал фейком новость об исполнении "Сигма Бой" в "Шатре Рамадана"
Муфтий назвал фейком новость об исполнении "Сигма Бой" в "Шатре Рамадана" - РИА Новости, 22.03.2025
Муфтий назвал фейком новость об исполнении "Сигма Бой" в "Шатре Рамадана"
Информация о том, что в "Шатре Рамадана" у мечети на Поклонной горе в Москве якобы выступят исполнительницы хита Sigma Boy, является фейком и провокацией,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:41:00+03:00
2025-03-22T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Информация о том, что в "Шатре Рамадана" у мечети на Поклонной горе в Москве якобы выступят исполнительницы хита Sigma Boy, является фейком и провокацией, заявил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "В интернете активно распространяется информация о том, что в воскресенье в нашем "Шатре Рамадана" Betsy и Мария Янковская в хиджабах исполнят хит "Sigma Boy". Официально заявляем, что это провокация и фейк. Данный анонс - это дело рук провокаторов, исламофобов и шовинистов, стремящиеся расколоть российское общество. В данном случае свое слово должны сказать компетентные органы", - сказал муфтий. "Шатер Рамадана" - социальный и благотворительный проект, посвященный 80-летию Великой Победы, его участники – военнослужащие из зоны СВО и их семьи, ветераны войны и труда, многодетные семьи", отметил Аляутдинов.Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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москва, россия, ильдар аляутдинов
Религия, Москва, Россия, Ильдар Аляутдинов

Муфтий назвал фейком новость об исполнении "Сигма Бой" в "Шатре Рамадана"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Информация о том, что в "Шатре Рамадана" у мечети на Поклонной горе в Москве якобы выступят исполнительницы хита Sigma Boy, является фейком и провокацией, заявил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"В интернете активно распространяется информация о том, что в воскресенье в нашем "Шатре Рамадана" Betsy и Мария Янковская в хиджабах исполнят хит "Sigma Boy". Официально заявляем, что это провокация и фейк. Данный анонс - это дело рук провокаторов, исламофобов и шовинистов, стремящиеся расколоть российское общество. В данном случае свое слово должны сказать компетентные органы", - сказал муфтий.
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"Шатер Рамадана" - социальный и благотворительный проект, посвященный 80-летию Великой Победы, его участники – военнослужащие из зоны СВО и их семьи, ветераны войны и труда, многодетные семьи", отметил Аляутдинов.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
 
РелигияМоскваРоссияИльдар Аляутдинов
 
 
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