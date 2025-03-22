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ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 22.03.2025 (обновлено: 13:35 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/sever-2006645955.html
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области - РИА Новости, 22.03.2025
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области
Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.ВСУ потеряли:ВСУ на этой неделе пытались вклиниться на территорию Белгородской области, осуществив пять атак на регион во вторник. По данным Минобороны России, в провокации участвовали до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены, пересечения госграницы не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета миномета
Боевая работа расчета миномета - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ потеряли:
  • до 95 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • 14 автомобилей;
  • шесть артиллерийских орудий.
ВСУ на этой неделе пытались вклиниться на территорию Белгородской области, осуществив пять атак на регион во вторник. По данным Минобороны России, в провокации участвовали до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены, пересечения госграницы не допущено.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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