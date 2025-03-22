https://ria.ru/20250322/sever-2006645955.html

ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области

ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области - РИА Новости, 22.03.2025

ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области

Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:12:00+03:00

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2025-03-22T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.ВСУ потеряли:ВСУ на этой неделе пытались вклиниться на территорию Белгородской области, осуществив пять атак на регион во вторник. По данным Минобороны России, в провокации участвовали до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены, пересечения госграницы не допущено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, сумская область