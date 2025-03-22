https://ria.ru/20250322/sever-2006645955.html
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области - РИА Новости, 22.03.2025
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области
Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:12:00+03:00
2025-03-22T12:12:00+03:00
2025-03-22T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a7460248420a8ed392ed99a1d4c77fd5.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" на белгородском направлении поразила формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Минобороны."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.ВСУ потеряли:ВСУ на этой неделе пытались вклиниться на территорию Белгородской области, осуществив пять атак на регион во вторник. По данным Минобороны России, в провокации участвовали до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены, пересечения госграницы не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250322/tsentr-2006646666.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfd10357215b74557fb3a562b6c1b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Север"