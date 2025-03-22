https://ria.ru/20250322/serbiya-2006686001.html

В Сербии заявили, что решения о NIS будут принимать только вместе с Россией

В Сербии заявили, что решения о NIS будут принимать только вместе с Россией - РИА Новости, 22.03.2025

В Сербии заявили, что решения о NIS будут принимать только вместе с Россией

Власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, более 56% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), попавшей под санкции США,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:02:00+03:00

2025-03-22T18:02:00+03:00

2025-03-22T18:02:00+03:00

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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, более 56% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), попавшей под санкции США, только совместно с Россией, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с министром Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций. "Мы говорили и о проблемах "Нефтяной индустрии Сербии" в связи с санкциями американского правительства. Важно, что все, что мы делаем по вопросу NIS, делаем вместе с "Газпром нефтью" и вместе с нашими российскими партнерами и все решения будем принимать вместе", - подчеркнул член сербского правительства на брифинге. Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на снятие со списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года. когда санкции должны вступить в силу. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сербия, сша, россия, максим орешкин, александр боцан-харченко, нефтяная индустрия сербии, газпром