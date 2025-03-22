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Умер фотограф и художник Валентин Самарин
Умер фотограф и художник Валентин Самарин - РИА Новости, 22.03.2025
Умер фотограф и художник Валентин Самарин
Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:18:00+03:00
2025-03-22T19:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии. "Сегодня на 97-м году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, Мастер, что были с нами. Легкого путешествия вашей душе", – говорится в сообщении на странице музея в соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, культура, новости культуры, валентин самарин
Культура, Россия, Культура, Новости культуры, Валентин Самарин
Умер фотограф и художник Валентин Самарин
Российский фотограф и художник Валентин Самарин умер на 97-м году жизни