https://ria.ru/20250322/samarin-2006693973.html

Умер фотограф и художник Валентин Самарин

Умер фотограф и художник Валентин Самарин - РИА Новости, 22.03.2025

Умер фотограф и художник Валентин Самарин

Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:18:00+03:00

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2025-03-22T19:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии. "Сегодня на 97-м году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, Мастер, что были с нами. Легкого путешествия вашей душе", – говорится в сообщении на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, культура, новости культуры, валентин самарин