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Умер фотограф и художник Валентин Самарин - РИА Новости, 22.03.2025
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Культура
 
19:18 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/samarin-2006693973.html
Умер фотограф и художник Валентин Самарин
Умер фотограф и художник Валентин Самарин - РИА Новости, 22.03.2025
Умер фотограф и художник Валентин Самарин
Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии. "Сегодня на 97-м году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, Мастер, что были с нами. Легкого путешествия вашей душе", – говорится в сообщении на странице музея в соцсети "ВКонтакте".
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Культура, Россия, Культура, Новости культуры, Валентин Самарин
Умер фотограф и художник Валентин Самарин

Российский фотограф и художник Валентин Самарин умер на 97-м году жизни

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкХудожник Валентин Самарин
Художник Валентин Самарин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Художник Валентин Самарин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Российский фотограф и художник Валентин Самарин, скончался на 97-м году жизни, сообщил петербургский городской музей истории фотографии.
«
"Сегодня на 97-м году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, Мастер, что были с нами. Легкого путешествия вашей душе", – говорится в сообщении на странице музея в соцсети "ВКонтакте".
 
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