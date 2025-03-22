https://ria.ru/20250322/salmonellez-2006641145.html

В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков

В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков - РИА Новости, 22.03.2025

В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков

В Бурятии скончался один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:44:00+03:00

2025-03-22T10:44:00+03:00

2025-03-22T10:44:00+03:00

происшествия

муйский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945697038_0:176:2000:1301_1920x0_80_0_0_119fc66ae7aefe2aebbe4c61dc996a52.jpg

УЛАН-УДЭ, 22 мар – РИА Новости. В Бурятии скончался один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ. Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Бурятия сообщила РИА Новости, что сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового поселка Северомуйск Муйского района республики. По данным Восточного МСУТ СК России заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. "В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена", - говорится в сообщении. По предварительным данным, работники отравились 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Услуги по обеспечению питанием осуществляли сотрудники столовой, расположенной на территории строительного объекта, на основании договора.

https://ria.ru/20250314/delo--2005008159.html

муйский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, муйский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)