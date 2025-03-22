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В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков - РИА Новости, 22.03.2025
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10:44 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/salmonellez-2006641145.html
В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков
В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков - РИА Новости, 22.03.2025
В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков
В Бурятии скончался один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:44:00+03:00
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происшествия
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УЛАН-УДЭ, 22 мар – РИА Новости. В Бурятии скончался один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ. Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Бурятия сообщила РИА Новости, что сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового поселка Северомуйск Муйского района республики. По данным Восточного МСУТ СК России заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. "В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена", - говорится в сообщении. По предварительным данным, работники отравились 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Услуги по обеспечению питанием осуществляли сотрудники столовой, расположенной на территории строительного объекта, на основании договора.
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происшествия, муйский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Муйский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков

В Бурятии умер один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков

© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 22 мар – РИА Новости. В Бурятии скончался один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Бурятия сообщила РИА Новости, что сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового поселка Северомуйск Муйского района республики. По данным Восточного МСУТ СК России заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.
«
"В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, работники отравились 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Услуги по обеспечению питанием осуществляли сотрудники столовой, расположенной на территории строительного объекта, на основании договора.
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ПроисшествияМуйский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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