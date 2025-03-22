https://ria.ru/20250322/rozysk-2006621896.html
Россиянка Бурлинова попросила минюст США убрать ее из розыска ФБР
Россиянка Бурлинова попросила минюст США убрать ее из розыска ФБР - РИА Новости, 22.03.2025
Россиянка Бурлинова попросила минюст США убрать ее из розыска ФБР
Глава российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Наталья Бурлинова направила письмо генпрокурору США... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:55:00+03:00
2025-03-22T05:55:00+03:00
2025-03-22T05:55:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
дональд трамп
памела бонди
фбр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e381fbbef01b1a12144125985210b9b.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Наталья Бурлинова направила письмо генпрокурору США Памеле Бонди с просьбой пересмотреть возбужденное против нее уголовное дело и исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР лиц, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. В 2023 году минюст США предъявил обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США, и с тех пор ее подозревают в сборе информации об американских гражданах. Кроме того, в июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. "Я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть мое дело, тщательно изучить серьезность выдвинутого против меня уголовного обвинения и затем снять с меня все обвинения", - написала Бурлинова. Она также потребовала исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР преступников. "Теперь, по воле ФБР, я нахожусь в списке самых разыскиваемых преступников наряду с наркоторговцами, убийцами, террористами и другими людьми, которых разыскивают по всему миру", - заявила она. Бурлинова утверждает, что обвинения против нее связаны с ее поездкой в США в 2018 году по приглашению академического сообщества и университета Тафтса, где она представляла программу Meeting Russia. "Согласно ФБР, мое преступление заключалось в том, что я, по приглашению коллег из академического сообщества, находилась в США неделю, чтобы представить программу публичной дипломатии Meeting Russia — программу, эквивалентную тем, что американские некоммерческие организации проводят для иностранцев", - говорится в письме. Она также заявила, что внесение ее имени в список разыскиваемых нанесло ущерб ее безопасности и репутации. "Информация, размещенная на сайте ФБР, раскрыла мои персональные данные всему миру, лишила меня свободы передвижения и нанесла ущерб моей репутации среди партнеров из других стран", - написала Бурлинова. По ее словам, после этого ее данные были включены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", что привело к угрозам в ее адрес. "Я начала получать письма с угрозами, хотя в своей работе никогда не имела никакого отношения к Украине", - заявила она. В завершение письма Бурлинова выразила надежду, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом у нее появится шанс на справедливое разбирательство. "Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, однако, действительно дает надежду на справедливость", - отметила россиянка. Она также попросила минюст США сообщить ей о предпринятых шагах по ее делу. Москва ранее сочла обвинения в адрес Бурлиновой политически мотивированными. В МИД России в июне 2023 года заявили, что действия американских властей являются частью "давления на гражданское общество и научные круги". В ведомстве подчеркнули, что США продолжают использовать санкции и уголовные преследования как инструмент для подавления независимых инициатив и контактов между гражданскими обществами двух стран.
https://ria.ru/20250318/sanches-2005710588.html
https://ria.ru/20250214/deportatsiya-1999490736.html
https://ria.ru/20250215/vinnik-1999518903.html
https://ria.ru/20241214/zaderzhanie-1989196759.html
https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_865db6b361b28cd58a0c759ca0a44201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, памела бонди, фбр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Памела Бонди, ФБР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россиянка Бурлинова попросила минюст США убрать ее из розыска ФБР
Россиянка Бурлинова просит минюст США убрать ее из списка разыскиваемых ФБР лиц
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Наталья Бурлинова направила письмо генпрокурору США Памеле Бонди с просьбой пересмотреть возбужденное против нее уголовное дело и исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР лиц, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
В 2023 году минюст США
предъявил обвинение четырем гражданам России
, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ
с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США, и с тех пор ее подозревают в сборе информации об американских гражданах. Кроме того, в июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции.
"Я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть мое дело, тщательно изучить серьезность выдвинутого против меня уголовного обвинения и затем снять с меня все обвинения", - написала Бурлинова.
Она также потребовала исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР
преступников.
"Теперь, по воле ФБР, я нахожусь в списке самых разыскиваемых преступников наряду с наркоторговцами, убийцами, террористами и другими людьми, которых разыскивают по всему миру", - заявила она.
Бурлинова утверждает, что обвинения против нее связаны с ее поездкой в США в 2018 году по приглашению академического сообщества и университета Тафтса, где она представляла программу Meeting Russia.
"Согласно ФБР, мое преступление заключалось в том, что я, по приглашению коллег из академического сообщества, находилась в США неделю, чтобы представить программу публичной дипломатии Meeting Russia — программу, эквивалентную тем, что американские некоммерческие организации проводят для иностранцев", - говорится в письме.
Она также заявила, что внесение ее имени в список разыскиваемых нанесло ущерб ее безопасности и репутации.
"Информация, размещенная на сайте ФБР, раскрыла мои персональные данные всему миру, лишила меня свободы передвижения и нанесла ущерб моей репутации среди партнеров из других стран", - написала Бурлинова.
По ее словам, после этого ее данные были включены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", что привело к угрозам в ее адрес.
"Я начала получать письма с угрозами, хотя в своей работе никогда не имела никакого отношения к Украине", - заявила она.
В завершение письма Бурлинова выразила надежду, что с возвращением Дональда Трампа
в Белый дом у нее появится шанс на справедливое разбирательство.
"Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, однако, действительно дает надежду на справедливость", - отметила россиянка.
Она также попросила минюст США сообщить ей о предпринятых шагах по ее делу.
Москва
ранее сочла обвинения в адрес Бурлиновой политически мотивированными. В МИД России в июне 2023 года заявили, что действия американских властей являются частью "давления на гражданское общество и научные круги". В ведомстве подчеркнули, что США продолжают использовать санкции и уголовные преследования как инструмент для подавления независимых инициатив и контактов между гражданскими обществами двух стран.