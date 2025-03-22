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Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/rostov-2006615037.html
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь - РИА Новости, 22.03.2025
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь
Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T02:33:00+03:00
2025-03-22T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
ростов-на-дону
ростов
пролетарский район
александр скрябин
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр Скрябин. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. "Поручил главе Пролетарского района Киладзе оказать необходимую помощь жильцам МКД на Горсоветской и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям", - написал Скрябин в Telegram. Он отметил, что ведется обследование дома. Повреждено остекление квартиры на 17 этаже и фасад здания. "В оперативном режиме службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия", - добавил он.
https://ria.ru/20250322/slyusar-2006610311.html
ростов-на-дону
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происшествия, жилье, ростов-на-дону, ростов, пролетарский район, александр скрябин, юрий слюсарь , telegram
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Ростов-на-Дону, Ростов, Пролетарский район, Александр Скрябин, Юрий Слюсарь , Telegram
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь

Скрябин: жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв, окажут помощь

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр Скрябин.
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще одной жительнице дома оказали помощь на месте.
"Поручил главе Пролетарского района Киладзе оказать необходимую помощь жильцам МКД на Горсоветской и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям", - написал Скрябин в Telegram.
Он отметил, что ведется обследование дома. Повреждено остекление квартиры на 17 этаже и фасад здания.
"В оперативном режиме службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия", - добавил он.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
00:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеРостов-на-ДонуРостовПролетарский районАлександр СкрябинЮрий СлюсарьTelegram
 
 
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