https://ria.ru/20250322/rostov-2006615037.html

Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь

Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь - РИА Новости, 22.03.2025

Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь

Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T02:33:00+03:00

2025-03-22T02:33:00+03:00

2025-03-22T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ростов-на-дону

ростов

пролетарский район

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр Скрябин. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. "Поручил главе Пролетарского района Киладзе оказать необходимую помощь жильцам МКД на Горсоветской и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям", - написал Скрябин в Telegram. Он отметил, что ведется обследование дома. Повреждено остекление квартиры на 17 этаже и фасад здания. "В оперативном режиме службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия", - добавил он.

https://ria.ru/20250322/slyusar-2006610311.html

ростов-на-дону

ростов

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