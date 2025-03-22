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Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь - РИА Новости, 22.03.2025
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь
Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T02:33:00+03:00
2025-03-22T02:33:00+03:00
2025-03-22T02:33:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Жителям дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр Скрябин. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. "Поручил главе Пролетарского района Киладзе оказать необходимую помощь жильцам МКД на Горсоветской и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям", - написал Скрябин в Telegram. Он отметил, что ведется обследование дома. Повреждено остекление квартиры на 17 этаже и фасад здания. "В оперативном режиме службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия", - добавил он.
https://ria.ru/20250322/slyusar-2006610311.html
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Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь
Скрябин: жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв, окажут помощь