Рейтинг@Mail.ru
"Они бредят": в США резко высказались о Европе и России - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 22.03.2025 (обновлено: 18:02 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/rossiya-2006669320.html
"Они бредят": в США резко высказались о Европе и России
"Они бредят": в США резко высказались о Европе и России - РИА Новости, 22.03.2025
"Они бредят": в США резко высказались о Европе и России
Постоянные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Россия угрожает Европе, показывают, что они РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:47:00+03:00
2025-03-22T18:02:00+03:00
россия
европа
франция
эммануэль макрон
кир стармер
джон миршаймер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 22 марта — РИА Новости. Постоянные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Россия угрожает Европе, показывают, что они находятся не в себе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Когда я слушаю Стармера и Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мнению, что они не в себе. Мне самому сложно представить, со всем моим критическим мышлением, что Россия будет &lt;...&gt; представлять угрозу для западной Европы. Но они (Стармер и Макрон. — Прим. ред.) говорят об этом все время. Наверное, они бредят", — считает он.Эксперт также выразил уверенность в том, что, когда антироссийские настроения в Европе начнут угасать, а украинский конфликт завершится, западные страны снова захотят сотрудничать с Россией."Когда станет понятно (европейским государствам. — Прим. ред.), что никакой российской угрозы нет, когда война на Украине подойдет к концу, очень вероятно, что европейские страны снова начнут торговать с русскими", — спрогнозировал Миршаймер.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам российского лидера, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250321/makron-2006499911.html
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html
https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html
россия
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, франция, эммануэль макрон, кир стармер, джон миршаймер, нато
Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джон Миршаймер, НАТО
"Они бредят": в США резко высказались о Европе и России

Миршаймер: Макрон и Стармер бредят, говоря об угрозе со стороны России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 марта — РИА Новости. Постоянные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Россия угрожает Европе, показывают, что они находятся не в себе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Когда я слушаю Стармера и Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мнению, что они не в себе. Мне самому сложно представить, со всем моим критическим мышлением, что Россия будет <...> представлять угрозу для западной Европы. Но они (Стармер и Макрон. — Прим. ред.) говорят об этом все время. Наверное, они бредят", — считает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона
21 марта, 15:25
Эксперт также выразил уверенность в том, что, когда антироссийские настроения в Европе начнут угасать, а украинский конфликт завершится, западные страны снова захотят сотрудничать с Россией.
«
"Когда станет понятно (европейским государствам. — Прим. ред.), что никакой российской угрозы нет, когда война на Украине подойдет к концу, очень вероятно, что европейские страны снова начнут торговать с русскими", — спрогнозировал Миршаймер.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Атомная подводная лодка HMS Agamemnon, оснащенная ракетами Trident - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России
21 марта, 04:18
Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам российского лидера, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Эммануэль Макрон и французские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Как собаки": в США забили тревогу из-за плана Парижа и Лондона по Украине
19 марта, 07:20
 
РоссияЕвропаФранцияЭммануэль МакронКир СтармерДжон МиршаймерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала