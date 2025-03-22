"Они бредят": в США резко высказались о Европе и России
Миршаймер: Макрон и Стармер бредят, говоря об угрозе со стороны России
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 марта — РИА Новости. Постоянные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Россия угрожает Европе, показывают, что они находятся не в себе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Когда я слушаю Стармера и Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мнению, что они не в себе. Мне самому сложно представить, со всем моим критическим мышлением, что Россия будет <...> представлять угрозу для западной Европы. Но они (Стармер и Макрон. — Прим. ред.) говорят об этом все время. Наверное, они бредят", — считает он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что, когда антироссийские настроения в Европе начнут угасать, а украинский конфликт завершится, западные страны снова захотят сотрудничать с Россией.
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"Когда станет понятно (европейским государствам. — Прим. ред.), что никакой российской угрозы нет, когда война на Украине подойдет к концу, очень вероятно, что европейские страны снова начнут торговать с русскими", — спрогнозировал Миршаймер.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам российского лидера, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".