https://ria.ru/20250322/rossiya-2006622694.html

На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы

На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы - РИА Новости, 22.03.2025

На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы

Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте специальной военной операции, а ее освобождение должно быть не просто... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T06:20:00+03:00

2025-03-22T06:20:00+03:00

2025-03-22T16:52:00+03:00

в мире

россия

одесса

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте специальной военной операции, а ее освобождение должно быть не просто военной целью, а центральной стратегической целью России, заявил в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico бразильский аналитик Лукас Лейроз."Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан, и ее освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве", — написал он.По словам автора, для России освобождение Одессы означает нечто большее, чем военная победа. Это возможность восстановить достоинство жертв и вновь заявить о необходимости справедливости, считает Лейроз."Неспособность сосредоточиться на Одессе стала бы серьезной ошибкой, которая поставила бы под угрозу не только военные цели России", — заключил аналитик.На этой неделе газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.

https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html

https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, одесса, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин