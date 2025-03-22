https://ria.ru/20250322/rossiya-2006622694.html
На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы
На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы - РИА Новости, 22.03.2025
На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы
Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте специальной военной операции, а ее освобождение должно быть не просто... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:20:00+03:00
2025-03-22T06:20:00+03:00
2025-03-22T16:52:00+03:00
в мире
россия
одесса
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте специальной военной операции, а ее освобождение должно быть не просто военной целью, а центральной стратегической целью России, заявил в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico бразильский аналитик Лукас Лейроз."Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан, и ее освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве", — написал он.По словам автора, для России освобождение Одессы означает нечто большее, чем военная победа. Это возможность восстановить достоинство жертв и вновь заявить о необходимости справедливости, считает Лейроз."Неспособность сосредоточиться на Одессе стала бы серьезной ошибкой, которая поставила бы под угрозу не только военные цели России", — заключил аналитик.На этой неделе газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html
https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html
россия
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_659c929084eb73c4e64a2fcefa6efd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесса, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы
L'AntiDiplomatico: освобождение Одессы важно для выполнения задач СВО на Украине