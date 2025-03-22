https://ria.ru/20250322/rossijane-2006642450.html

В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои

В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои - РИА Новости, 22.03.2025

В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои

Россияне второй день жалуются на работу провайдера домашнего интернета Lovit, компания, в свою очередь, называет причиной сбоев масштабную DDoS-атаку. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:11:00+03:00

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технологии

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россияне второй день жалуются на работу провайдера домашнего интернета Lovit, компания, в свою очередь, называет причиной сбоев масштабную DDoS-атаку. Так, согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу провайдера в четверг около 21.00 мск. На текущий момент насчитываться почти 1,5 тысячи жалоб. Больше всего жалоб - на работу сайта. "Двадцать первого марта в 12.00 наша компания (Lovit - ред.) подвергалась масштабной DDoS-атаке. В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Lovit. В компании уточнили, что на данный момент технические специалисты провайдера активно работают над восстановлением полного функционала всех систем и абонентских платформ. Кроме того, в Lovit отметили, что после полного восстановления работоспособности систем всем абонентам будет произведен перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг.

https://ria.ru/20250202/ozon-1996926252.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия