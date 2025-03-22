Рейтинг@Mail.ru
В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/rossijane-2006642450.html
В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои
В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои - РИА Новости, 22.03.2025
В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои
Россияне второй день жалуются на работу провайдера домашнего интернета Lovit, компания, в свою очередь, называет причиной сбоев масштабную DDoS-атаку. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:11:00+03:00
2025-03-22T11:11:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россияне второй день жалуются на работу провайдера домашнего интернета Lovit, компания, в свою очередь, называет причиной сбоев масштабную DDoS-атаку. Так, согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу провайдера в четверг около 21.00 мск. На текущий момент насчитываться почти 1,5 тысячи жалоб. Больше всего жалоб - на работу сайта. "Двадцать первого марта в 12.00 наша компания (Lovit - ред.) подвергалась масштабной DDoS-атаке. В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Lovit. В компании уточнили, что на данный момент технические специалисты провайдера активно работают над восстановлением полного функционала всех систем и абонентских платформ. Кроме того, в Lovit отметили, что после полного восстановления работоспособности систем всем абонентам будет произведен перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг.
https://ria.ru/20250202/ozon-1996926252.html
https://ria.ru/20250111/ddos-1993256218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
В работе интернет-провайдера Lovit продолжаются сбои

Россияне второй день жалуются на работу интернет-провайдера Lovit

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россияне второй день жалуются на работу провайдера домашнего интернета Lovit, компания, в свою очередь, называет причиной сбоев масштабную DDoS-атаку.
Так, согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу провайдера в четверг около 21.00 мск. На текущий момент насчитываться почти 1,5 тысячи жалоб. Больше всего жалоб - на работу сайта.
Мужчина сидит в интернете - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon
2 февраля, 21:41
"Двадцать первого марта в 12.00 наша компания (Lovit - ред.) подвергалась масштабной DDoS-атаке. В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Lovit.
В компании уточнили, что на данный момент технические специалисты провайдера активно работают над восстановлением полного функционала всех систем и абонентских платформ. Кроме того, в Lovit отметили, что после полного восстановления работоспособности систем всем абонентам будет произведен перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг.
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи
11 января, 14:18
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала