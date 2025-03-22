https://ria.ru/20250322/rossija-2006634156.html

В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов

В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов - РИА Новости, 22.03.2025

В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов

В 12 регионах РФ затоплены 13 домов и 173 приусадебных участка из-за паводка, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:51:00+03:00

2025-03-22T09:51:00+03:00

2025-03-22T09:51:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

аша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии — 2025

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В 12 регионах РФ затоплены 13 домов и 173 приусадебных участка из-за паводка, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 12 субъектах остаются подтопленными: 73 населенных пункта; 13 жилых домов; 22 дачных дома; 173 приусадебных участка; 48 низководных мостов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Челябинской области в городе Аша от паводковых вод освобождены все подтопленные жилые и садовые дома, приусадебные участки. Также с помощью пожарно-насосных станций и мотопомп продолжается откачка воды из погребов и с низменных участков местности. Помимо этого, в Республике Башкортостан проведено 25 взрывных работ на заторных участках рек. За сутки вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов. Подчеркивается, что всего было эвакуировано 204 человека, в том числе 49 детей, сейчас в пункте временного размещения остаются пять человек. Также в деревне Азово подтопленными остаются 37 придомовых территорий и восемь домов. Отмечается, что в ликвидации последствий паводка задействованы более ста сотрудников и 57 единиц техники.

https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html

https://ria.ru/20250317/moskva-2005564918.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, челябинская область, аша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025