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В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов - РИА Новости, 22.03.2025
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09:51 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/rossija-2006634156.html
В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов
В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов - РИА Новости, 22.03.2025
В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов
В 12 регионах РФ затоплены 13 домов и 173 приусадебных участка из-за паводка, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:51:00+03:00
2025-03-22T09:51:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
аша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии — 2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В 12 регионах РФ затоплены 13 домов и 173 приусадебных участка из-за паводка, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 12 субъектах остаются подтопленными: 73 населенных пункта; 13 жилых домов; 22 дачных дома; 173 приусадебных участка; 48 низководных мостов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Челябинской области в городе Аша от паводковых вод освобождены все подтопленные жилые и садовые дома, приусадебные участки. Также с помощью пожарно-насосных станций и мотопомп продолжается откачка воды из погребов и с низменных участков местности. Помимо этого, в Республике Башкортостан проведено 25 взрывных работ на заторных участках рек. За сутки вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов. Подчеркивается, что всего было эвакуировано 204 человека, в том числе 49 детей, сейчас в пункте временного размещения остаются пять человек. Также в деревне Азово подтопленными остаются 37 придомовых территорий и восемь домов. Отмечается, что в ликвидации последствий паводка задействованы более ста сотрудников и 57 единиц техники.
https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html
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россия
челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, аша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025
Происшествия, Россия, Челябинская область, Аша, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России — 2025
В России из-за паводка остаются затопленными 13 жилых домов

Паводок затопил 13 домов и 173 участка в 12 регионах России

© МЧС России/TelegramОтсыпка затопленных участков в Минусинске в Красноярском крае
Отсыпка затопленных участков в Минусинске в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© МЧС России/Telegram
Отсыпка затопленных участков в Минусинске в Красноярском крае
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В 12 регионах РФ затоплены 13 домов и 173 приусадебных участка из-за паводка, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 12 субъектах остаются подтопленными: 73 населенных пункта; 13 жилых домов; 22 дачных дома; 173 приусадебных участка; 48 низководных мостов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в Челябинской области в городе Аша от паводковых вод освобождены все подтопленные жилые и садовые дома, приусадебные участки. Также с помощью пожарно-насосных станций и мотопомп продолжается откачка воды из погребов и с низменных участков местности.
Помимо этого, в Республике Башкортостан проведено 25 взрывных работ на заторных участках рек. За сутки вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов. Подчеркивается, что всего было эвакуировано 204 человека, в том числе 49 детей, сейчас в пункте временного размещения остаются пять человек. Также в деревне Азово подтопленными остаются 37 придомовых территорий и восемь домов.
Отмечается, что в ликвидации последствий паводка задействованы более ста сотрудников и 57 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьАшаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в России — 2025
 
 
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